Edirne Ulus Pazarı'nda Soğuklar Etkili
Edirne Ulus Pazarı'nda Soğuklar Etkili

02.01.2026 16:13
Edirne Ulus Pazarı'nda hava sıcaklıklarının düşmesiyle satışlar düştü, esnaf zor günler geçiriyor.

(EDİRNE) - Edirne'de her hafta cuma günü kurulan ve Bulgar turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı'na, dondurucu soğuklar nedeniyle yılın ilk haftasında ilgi az oldu. Esnaf Hasan Özayazmalı, "Ülkenin geldiği durum ortada, her şey ortada. Ekonomik şartlar, birden hava şartlarının değişmesi, havaların bir anda 10-15 dereceden iki gün sonra eksilere gelmesi haliyle insanları doğal olarak etkiliyor. Bu pazarı da etkileyecektir" dedi.

Ulus Pazarı esnafı, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte zor günler geçiriyor. Bazı esnaflar işlerin az olmasından dolayı tezgahlarını açmadı. Esnaf Hasan Özayazmalı, hava sıcaklığının düşmesiyle vatandaşların pazara gelmediğini ifade etti.

"Pazarı da etkileyecektir"

Esnaf Özayazmalı, şunları söyledi:

"Ülkenin geldiği durum ortada, her şey ortada. Ekonomik şartlar, birden hava şartlarının değişmesi havaların bir anda 10-15 dereceden iki gün sonra eksilere gelmesi haliyle insanları doğal olarak etkiliyor. Bu pazarı da etkileyecektir. İçinde bulunduğumuz ülkemizin durumu, insanların ekonomik şartları ve bununla beraber aynı zamanda gelişen teknolojiyle internet satışları olsun, AVM'ler olsun, bunların hepsi haliyle küçük esnafımıza ne kadar istemeseler de kabullenmesi gereken bir gerçek var. Bu pastanın dilimleri bir şekilde buralara akıyor."

"Yılbaşı ertesi pazarlar iki-üç hafta böyle olur"

Esnaf Tahsin Günaydın, şunları kaydetti:

"Tabii ki ekonomide de sıkıntılar var. Bir de yılbaşından önce millet yılbaşı gelecek diye masraf yaptığı için doğal olarak pazara da yansıdı. Yılbaşı ertesi pazarlar genellikle düşük geçer. 1-2 hafta böyle düşük geçer. Ama sonrasında yavaş yavaş toparlar sonrasında düzelir. Yoğunluğun düşüşü soğuk havalardan da olabilir. Aşırı derecede bir soğuk var. Bir de millet yılbaşında harcama yaptığı için yılbaşı ertesi pazarlar iki üç hafta böyle olur. Ben kaç seneden beri pazarlara geliyorum yılbaşı ertesi düşük geçer."

"İnsanları pazara bekliyoruz"

Esnaf Buse Güler, şunları belirtti:

"Açıkçası durgunluk bizi biraz üzdü. Burası çok soğuk. Soğukta üşüyoruz. İnsanları buraya bekliyoruz. Ben oturuyorum şu an insan olmayınca bir şey yapamıyoruz. Zaman da geçmiyor ve üşümemiz daha fazla oluyor. İnsan kalabalıkta vatandaşlarla ilgilenirken üşüdüğünü anlamıyor. Durgunluk bizi mutsuz ediyor açıkçası. İnsanları pazarımıza bekliyoruz. Soğuklar bizi çok etkiledi. Yaz gibi değil. Pazara inmek istemiyorlar. Eskiden tezgahlarımız daha çabuk boşalıyordu. Daha fazla ciro yapıyorken şu an öyle bir ihtimal yok. Daha fazla ürünümüz elimizde kalıyor. İnsanlar tercih etmiyorlar, almıyorlar. Gelmiyorlar daha doğrusu."

Kaynak: ANKA

