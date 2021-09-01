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Edirne Valiliği "göçmenlerin zorla Meriç Nehri karşısına geçmeye zorlandığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Edirne Valiliği "göçmenlerin zorla Meriç Nehri karşısına geçmeye zorlandığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

01.09.2021 14:46
Edirne Valiliği

Edirne Valiliğince jandarma tarafından bir grup göçmenin Meriç Nehri'nden karşıya geçmeye zorlandığı haberleri sonrası yapılan araştırmada, iddiaların varlığına ilişkin bir sonuca ulaşılmadığı belirtildi.

Edirne Valiliğince jandarma tarafından bir grup göçmenin Meriç Nehri'nden karşıya geçmeye zorlandığı haberleri sonrası yapılan araştırmada, iddiaların varlığına ilişkin bir sonuca ulaşılmadığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada, "Afganistan ve Suriye uyruklu göçmenlerden oluşan bir grubun Yunanistan tarafından zorla Meriç Nehri üzerinden Türkiye sınırına geri itildiği ve bölgede görevli bir jandarma komutanının göçmenleri zorla Meriç Nehri'nden karşıya geçmeye zorladığı" şeklinde haberlerin yer aldığını, konuyla ilgili hususların açıklanmasının gerekli görüldüğü bildirildi.

İddialarla ilgili araştırma yapıldığı ve iddia edilen olayın varlığına ilişkin sonuca ulaşılamadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1. Derece askeri yasak bölgeler sınır birliklerimizin sorumluluğunda olduğu için jandarmanın bu bölge içerisinde görev ifa etmesi söz konusu değildir. Bu şekildeki iddiaların 27 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sosyal medyada yer alması üzerine, herhangi bir başvurunun bulunmamasına rağmen, hem jandarma hem de sınır birliklerinin yetkilileri tarafından kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili araştırma yapılmış olup, iddia edildiği gibi bir olayın varlığına ilişkin hiçbir sonuca ulaşılmamıştır.

Bununla birlikte, kamu görevlileri tarafından işlendiği iddia edilen her türlü kötü muamele ya da yetkisiz güç kullanma iddiası adli ve idari yönden araştırılmakta ve soruşturulmaktadır. Her türlü kötü muamele iddiasında olduğu gibi bu konu ile ilgili de herhangi bir somut iddianın, bilginin, başvurunun bulunulması halinde gerekli işlemler yetkili devlet organları tarafından yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Meriç Nehri, Afganistan, Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Valiliği 'göçmenlerin zorla Meriç Nehri karşısına geçmeye zorlandığı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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