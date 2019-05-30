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Edirne Valisi Canalp'in Filibe ziyareti

17 dakika önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Bulgaristan'ın Filibe kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Edirne Valisi Canalp'in Filibe ziyareti, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Bulgaristan'ın Filibe kentinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani'yi ziyaret etti.
Vali Canalp, konsolosluk ziyaretinin ardından Filibe Valisi Zdravko Dimitrov 'u ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ressam Hikmet Çetinkaya ve Şükran İstanbullu'nun Filibe'de açtıkları resim sergisinde incelemelerde bulunan Vali Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp daha sonra Trakya Üniversitesi Konservatuvarı sanatçıları Işıl Çağlar ve Burcu Coşkun 'un Filibe Radio Plovdiv salonunda verdikleri konsere de katıldı.
Ziyaret ve incelemelerin ardından Vali Canalp, Edirne Valiliği'nin katkılarıyla İmaret Camisi'nde düzenlenen iftarda Filibe'de yaşayan soydaşlarla bir araya geldi.
İftara, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Sofya Büyükelçiliği 1.Müsteşarı Barbaros Dicle, Sofya Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Şenol Genç, Filibe Valiliği Genel Sekreteri Borislav Dimov, Filibe Yahudi Topluluğu Başkanı Svetlozer Kalev, Filibe Bölge Müftüsü Taner Veli, Filibe Sosyal İşler Din Ateşesi Metin Akbaş ve soydaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:53 Kaynak: AA
Ekrem Canalp, Bulgaristan, Edirne, Güncel
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