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EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI - Son Dakika

EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI

10.06.2021 15:58
EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI, System.String[]

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen 4'üncü il olan ve 'mavi' kategoriye giren kentte önemli olanın tedbirlerin elden bırakılmaması olduğunu belirterek, "Bu toplumsal duyarlılığımızın sürekliliğidir.

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen 4'üncü il olan ve 'mavi' kategoriye giren kentte önemli olanın tedbirlerin elden bırakılmaması olduğunu belirterek, "Bu toplumsal duyarlılığımızın sürekliliğidir. Bunun sürekliliğini sağlamak zorundayız. Kurallara uymazsanız birkaç hafta sonra yüksek rakamlara ulaşmak mümkündür. Bütün Edirnelilerden istirhamım, bugüne kadar sergilemiş olduğumuz o duyarlılığımızı mutlaka devam ettirelim. Özellikle kapalı mekanlarda maskelerimizi çıkarmamaya devam edelim" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Keşan ilçesinde ziyaret ettiği esnaflardan koronavirüs tedbirlerini uymalarını istedi. Daha sonra Keşan Devlet Hastanesi Aşı Merkezi'ne de giden Canalp, hastane başhekimi Uzm. Dr. Recep Vural'dan bilgi alarak, aşı sırası bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

'SEYYAR AŞI EKİPLERİ KURDUK'

Vali Canalp, Edirne'de koronavirüsle mücadelede aşının büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu konuda önemli çalışmalar yaptık. Birincisi çağrı merkezi kurmaktı. Bu çağrı merkeziyle birkaç fonksiyonu birden ifa ettik. Çağrı merkezimizde vatandaşlarımıza aşıyla ilgili sorularını cevaplandırdık. Burası, aşı sorularının uzmanlar tarafından cevaplandığı bir merkezdi. Bunun belli bir faydasını gördük. Çünkü dünyanın her tarafında aşıya karşı belli direnç gösterildi. Kafalarında soruları, şüpheleri olan insanların sorularına uzmanlarımız cevap verdiler. İkinci bir uygulamada kendisi randevu alabilecek durumda olamayan vatandaşlarımızın cep telefonlarını tespit etmek suretiyle, kendilerini arayarak isterlerse hastanelerimizden randevularını aldık. Eğer aşısı sırasını kaçırmışsa da, kendilerini arayarak tekrar randevu alma yoluna gittik. Köylerimizde hastanelere giderek aşı olamayacak durumda olan yaşlı vatandaşlarımız için seyyar aşı ekipleri kurduk. Bizzat kendileri köylerde ziyaret edilerek, aşılamaları yapıldı" dedi.

'EDİRNE AŞILAMA ORANLARINDA TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ İLİDİR'

Ekrem Canalp, sağlık çalışanlarının örnek bir mücadele verdiğini ifade ederek, "Hem yerel yönetimlerimiz, hem sağlık teşkilatımız, hem kaymakamlıklarımız el ele, gönül gönüle verdik. Bu yoğun çaba sonunda şu an Edirne 100 bin kişiye düşen aşılama oranlarında Türkiye'nin birinci ilidir. Bundan gurur duyuyoruz. Halen de birinci iliz. Bizim amacımız birinci olmak değil. Mümkün mertebe daha fazla insanı aşılamak. Böylece hastanelere, yoğun bakımlara düşen ve entübe edilen insan sayımızı azaltarak, mümkün mertebe de can kayıplarını minimize edeceğiz" diye konuştu.

'BUNUN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ'

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Mayıs-4 Haziran tarihli koronavirüs risk haritasında en az vaka sayısı olan 4'üncü il olduklarını ifade eden Canalp, "Diğer 4 il genelde Çukurova'da. Hatay, Adana, Osmaniye ve Mersin. Trakya'da da sadece biz varız. Ama önemli olan birinci olmak değil. Geçen sene ilkbahar ve yaz döneminde de Edirne an az vaka çıkan ildi. Ama önemli olan şey vaka sayılarının azlığı kadar, kontrol altına almak kadar bunun sürekliliğidir. Önemli olan vatandaşlarımızın tedbirlere riayete maksimum düzeyde devam ediyor olmasıdır. Bu toplumsal duyarlılığımızın sürekliliğidir. Bunun sürekliliğini sağlamak zorundayız. Kurallara uymazsanız birkaç hafta sonra yüksek rakamlara ulaşmak mümkündür. Bütün Edirnelilerden istirhamımım, bugüne kadar sergilemiş olduğumuz o duyarlılığımızı mutlaka devam ettirelim. Özellikle kapalı mekanlarda maskelerimizi çıkarmamaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI
EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI
EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI
EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI
EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI
EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI
EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI
EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI
EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI
EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI
EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI

Ekrem Canalp, Recep Vural, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE VALİSİ: ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE DEVAM EDİYOR OLMASI - Son Dakika


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