Edirne ve Bulgaristan arasındaki ticari ilişkiler artıyor - Son Dakika

Edirne ve Bulgaristan arasındaki ticari ilişkiler artıyor

22.10.2020 13:55
Edirne ve Bulgaristan arasındaki ticari ilişkiler artıyor, System.String[]

Edirne Valiliği ve Bulgaristan Tirgovişte (Eskicuma) Valiliği arasında niyet beyanı imza töreni gerçekleşti.

Edirne Valiliği ve Bulgaristan Tirgovişte (Eskicuma) Valiliği arasında niyet beyanı imza töreni gerçekleşti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Bulgar mevkidaşı Mitko Staykov'u valilik binasının önünde karşıladı.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bulgaristan'ın Balkan coğrafyasında komşu olarak birlikte yaşadığını söyledi.

Edirne'den Eskicuma'ya, Eskicuma'dan da Edirne'ye ziyaretlerin devam ettiğini belirten Canalp, şu değerlendirmede bulundu:

"Bulgaristan'la karşılıklı ziyaretlerin bir kısmının turistik, bir kısmının ise ticari boyutu var. İş birliği protokolümüz aramızdaki insani ve ticari ilişkileri çok iyi çerçeveye oturtup geleceğe çok daha güçlü şekilde taşınmasına vesile teşkil edecektir. Eskicuma'daki soydaşların, Müslümanların varlığı da aramızdaki ilişkilere güçlü bir bağ katabilmek amacıyla çok güçlü bir fırsat doğuruyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov arasındaki iyi ilişkilerin devletler arası her düzeye yansıdığını aktaran Canalp, böylelikle tüm problemleri kısa sürede çözüme kavuşturduklarını vurguladı.

Gümrük kapılarından her gün 2 bin civarında tırın Bulgaristan'a geçiş yaptığına dikkati çeken Canalp, "Bulgaristan'dan da aynı şekilde 2 bin tır Türkiye'ye giriş yapıyor. Her gün yüzlerce otobüs insanlarla dolu şekilde Bulgaristan'a geçiyor ve yüzlerce otobüs Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçiş yapıyor. Aynı zamanda binlerce otomobil de Bulgaristan'a ve Türkiye'ye giriş yapıyor. Bu hareketlilik hem Bulgaristan açısından hem Türkiye açısından çok önemli ekonomik fırsatları da bizlere sunuyor." diye konuştu.

Staykov da protokolle ilişkilerin daha iyi gelişeceğini, ileriye dönük adımlar atılacağını belirtti.

Türkiye ile ilgili ilişkilerinin çok iyi seviyede devam ettiğini aktaran Staykov, " Bizlerde camilerin ayakta kalması için her türlü desteği de veriyoruz. Bazı konuları ortaklaşa çözme çabasındayız. Bu böyle devam etmesi gerekiyor ve işbirliğimizi devam ettirmeliyiz. Türkiye tarafından Şişecam bize iş alanı sağlıyor. Fabrikada 3 bin 500 yakın işçi çalışıyor. Bunların yan çalışmalarıyla birlikte 5 binin üzerinde istihdam sağlanıyor. Ülkemiz bu konuda elinden geleni de yapıyor." dedi.

Açıklamaların ardından valilik toplantı salonunda imza töreni gerçekleşti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne ve Bulgaristan arasındaki ticari ilişkiler artıyor - Son Dakika


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