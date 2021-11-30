Edirneli 85 yaşındaki Enbiye teyzenin nüfus cüzdanı işlemleri evinde yapıldı - Son Dakika

Edirne'de nüfus memurları yatağa bağımlı yaşayan 85 yaşındaki Enbiye Yılmaz'ı evinde ziyaret ederek, kaybolan kimliğinin tekrar çıkarılması için işlemlerini gerçekleştirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri Medrese Ali Bey Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan Yılmaz'ı ziyaret etti.

Nüfus memurlarını gören Enbiye teyze, hem sevindi hem de duygulandı.

Enbiye Yılmaz, AA muhabirine, işlemlerinin evinde yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Devletimizden, nüfus memurlarından Allah razı olsun. Kaybolan kimliğimi tekrar çıkarmak için ayağıma kadar geldiler, Allah hepinizin yolunu, devletimizin yolunu açık etsin. Kimliğimi kaybetmiştim evime kadar gelip kimliğimi yenilediler. Sizler olmasanız biz ne yaparız. Yaşlılarımıza çok yardım ediyorsunuz." dedi.

Yılmaz'ın gelini Meliha Yılmaz da İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezi ALO 199'u aradıklarını anlattı.

Kendilerine kısa sürede dönüş yapıldığını vurgulayan Yılmaz, yetkililere teşekkür etti.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Rıdvan Çalışkan, Enbiye teyzenin parmak izini alarak bilgilerini sisteme kaydettiklerini ve kimliğinin 2-3 gün içerisinde kendisine ulaştırılacağını kaydetti.

"Gezici hizmet terminalimizle bu zorluk ortadan kalktı"

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Gezici Kayıt Terminali (GKT) ile kimlik kartı başvurularını vatandaşların evlerinde almaya devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlandığını belirten Bal, "Önceki yıllarda engelli ve yaşlı vatandaşlarımız müdürlüklere gelmekte zorlanıyorlardı. Gezici hizmet terminalimizle bu zorluk ortadan kalktı. Hasta, yaşlı, engelli vatandaşımızın evine kadar giderek işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz mahalle ve köylerde de çalışmalarını sürdürüyor. Salgın nedeniyle bir süre ara verilen bu çalışmalar tekrar hızlandırıldı." diye konuştu.

Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay ise İçişleri Bakanlığının uygulamalarıyla vatandaşlara kolaylıklar sağlandığını vurgulayarak, "Enbiye teyzemizin de işlemlerini yaptılar. Mahallemizde yaşlı ve engellilerimiz var, nüfusla ilgili bir istekleri olduğu zaman müdürlüklerimize haber veriyoruz." dedi.