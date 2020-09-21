Edremit AK Parti İlçe Başkanı Umutlu'dan belediyeye usulsüzlük suçlaması - Son Dakika

BALIKESİR'in AK Parti 'li Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, CHP'li Edremit Belediye yönetimini ihalesiz işlere imza atıp, birtakım çevrelere rant sağlamakla suçladı. Başkan Umutlu, "Yapılan yanlışlara artık bir son verilmesi gerekiyor. Edremit Belediyesi mevzuata aykırı biçimde ihalesiz, doğrudan temin yöntemiyle usulsüz çalışmalar yapıyor" dedi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve yönetimini, kanunlara aykırı olarak ihalesiz işler yapmakla suçladı. Edremit Belediyesi'nin 3 farklı işi ihalesiz bir şekilde adrese teslim yaptırdığını açıklayan Başkan Umutlu, Edremit'in yararına olan işlerde belediye yönetimini destekledikleri gibi, Edremit'in aleyhine olan işlerde ise susmayacaklarını söyledi.