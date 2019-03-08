Edremit Belediye Başkanı ve Bağımsız Aday Kamil Saka Kadınlara Karanfil Dağıttı
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkanı ve Bağımsız Aday Kamil Saka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Edremit Cumhuriyet Meydanında ve Çarşı Caddesinde eşi Günseli Saka ile gezerek kadınlara karanfil dağıttı.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde Edremit Belediye Başkanı ve Bağımsız Aday Kamil Saka
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Edremit Cumhuriyet Meydanında ve Çarşı Caddesinde eşi Günseli Saka ile gezerek kadınlara karanfil dağıttı.
Edremitli Kadınların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Saka "Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen, hakkı ödenemeyecek kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum." dedi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
'nün çok özel bir gün olduğunun altını çizen Başkan Saka; kadınların sevgi seli ile karşılandı. Karanfiller için çok teşekkür eden Edremitli Kadınlar Başkan Saka'nın arkasında olduklarını, Bağımsız aday olarak çıkmasının Edremit'te çok güzel karşılandığının altını çizdiler. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:16 Kaynak: İHA
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