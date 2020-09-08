Edremit Belediyesinde HES koduyla giriş dönemi başladı - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES koduyla hizmet binasına giriş dönemini başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak ilan edilen salgının ilk gününden itibaren vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçe genelinde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapan belediye ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda da denetim yapıyor.

Kentte koronavirüs önlemlerinin artması nedeniyle önlemleri artıran Edremit Belediyesi, hizmet binasına girişlerde "Hayat Eve Sığar" uygulamasından alınacak HES kodu zorunluluğu getirdi.

Belediye Başkanı İsmail Say, yaptığı açıklamada, uygulama sayesinde hem personellerin hem de vatandaşların sağlığını kontrol altında tuttuklarını söyledi.