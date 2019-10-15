Son Dakika Haberleri: Edremit'in saklı hazinesi kırmızı mercanlar koruma altına alınacak
Son Dakika Güncel Edremit'in saklı hazinesi kırmızı mercanlar koruma altına alınacak

Edremit'in saklı hazinesi kırmızı mercanlar koruma altına alınacak

59 dakika önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit'in su altı zenginliklerinden kırmızı mercanların korunması amacıyla 6 istasyonda tonoza bağlı yüzer şamandıra sistemi kurulacağını bildirdi.

Edremit'in saklı hazinesi kırmızı mercanlar koruma altına alınacak, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit'in su altı zenginliklerinden kırmızı mercanların korunması amacıyla 6 istasyonda tonoza bağlı yüzer şamandıra sistemi kurulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Edremit'te kırmızı mercanların korunması amacıyla uygulanan "Edremit Körfezi Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar Projesi" kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde profesyonel dalış ekipleri tarafından kırmızı mercanların görüntülendiği belirtildi.

Edremit Körfezi, Ayvalık adaları ve çevresinde dağılım gösteren kırmızı mercanların biyoçeşitliliklerinin tespiti, korunması, sürdürülebilirliklerinin sağlanması hedefiyle uygulanan proje kapsamında çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, bölgedeki mercan türlerini tespit etmek, tehlike altındaki kırmızı mercanların güncel koordinatlarını belirlemek, belirli lokasyonlar için yüzer şamandıralar ile mercanları güvence altına almak adına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Agrida Turizm Derneğince ortaklaşa çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Edremit Körfezi ve Ayvalık'ın bu alandaki yerini korumak ve mercanların sürekliliğini sağlamak amacıyla 6 istasyonda tonoza bağlı yüzer şamandıra sistemi kurulacağı ve bu sayede şamandıraların koordinatları haritalara işlenerek mercanların koruma altına alınacağı kaydedildi.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi
Son dakika: Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Kürtler, Şam ve Moskova arasında anlaşmaya varıldı ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den küstah Türkiye açıklaması Barış Pınarı Harekatı'nda bombanın üzerine Bahçeli'nin adını yazdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 21:20:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edremit'in saklı hazinesi kırmızı mercanlar koruma altına alınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]