Edremit Körfezi koşucuların yeni adresi oldu - Son Dakika

Edremit Körfezi koşucuların yeni adresi oldu

09.11.2020 12:48
Edremit Körfezi koşucuların yeni adresi oldu, System.String[]

Edremit Körfezi, koşucuların yeni adresi oldu.

Edremit Körfezi, koşucuların yeni adresi oldu. Burhaniye'de faaliyet gösteren Körfez Koşu grubu, körfezin mavisine uzanan zeytinliklerin kıyılarında, köy ve yaylalar arasındaki yollarda her hafta yeni rotalar keşfederek koşmanın zevkini yaşıyor.

Ege Denizi'nin kuzey ucunda, Kazdağları ile Madra Dağları arasındaki konumu, hakim rüzgarları, yeşili, mavisi, zeytincilik kültürü ile Türkiye'nin en özel bölgelerinden biri Edremit Körfezi, koşucuların yeni adresi oldu. Son bir yıldır bölgenin popüler yerleşim merkezlerinden Burhaniye'de faaliyet gösteren Körfez Koşu grubu, köy ve yaylalar arasındaki yollarda her hafta yeni rotalar keşfederek koşmanın zevkini yaşıyor. Körfez Koşu grubu, koşmayı bir hayat biçimi olarak benimseyen, çok çeşitli yaş ve meslek gruplarından gelen amatör koşucuları bir araya getiriyor.

Grup üyeleri doğada, kimi zaman toprak, kimi zaman asfalt, bazen zorlu, bazen rahat rotalardan koşmanın benzersiz olduğunu söylerken, bölgenin koşu sporu için taşıdığı potansiyele dikkat çekiyor. Yaklaşık bir yıl önce Burhaniye de bir araya geldiklerini anlatan Erdem Varol, "Edremit Körfezi'nin yerleşim merkezlerinden Burhaniye'de amatör koşucular bir araya gelerek Körfez Koşu grubunu kurduk. Sekiz kişilik çekirdek kadrosu ile faaliyetlerini sürdüren grubumuz, her hafta bir araya gelip Edremit Körfezi'nin dağlarında, zeytinlikler arasında, köy ve yayla yollarında koşular düzenliyor. Grup koşucularının her birinin ayrı öyküsü var ama hepsi doğada koşunun hayatlarını değiştirdiği, Edremit Körfezi'nde koşmanın bir ayrıcalık olduğu konusunda hem fikir. Körfez Koşu grubu, Burhaniye stadyumunda bireysel olarak antrenman yapan koşucuların bir araya gelmesi ile ortaya çıktı. Antrenmanları stadyumun düz zemininden doğaya taşımayı başaran grup için koşu yeni bir anlam kazandı. Başlarda doğaçlama yöntemlerle belirlenen rotalar şimdilerde, harita üzerinde, çok daha sistemli bir şekilde oluşturuluyor. Arada yapılan doğaçlama maceralar ise grup için koşuyu daha da eğlenceli hale getiriyor. Körfez Koşu'nun elinde 20 kadar farklı rota var ve bunlara her hafta yenileri ekleniyor. Bu rotaların bazıları Burhaniye merkezden, bazıları köylerden başlıyor. Grubun kullandığı yeni bir uygulama ile koşucular istedikleri uzunluk, zorluk derecesini, başlangıç ve bitiş noktası gibi daha birçok kriteri girerek kendilerine uygun rotaları seçebiliyorlar" dedi. - BALIKESİR

Edremit Körfezi koşucuların yeni adresi oldu
Edremit Körfezi koşucuların yeni adresi oldu
Edremit Körfezi koşucuların yeni adresi oldu
Edremit Körfezi koşucuların yeni adresi oldu

Edremit Körfezi, Ege Denizi, Burhaniye, Körfez, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Edremit Körfezi koşucuların yeni adresi oldu - Son Dakika Spor


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