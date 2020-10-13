Edremit Körfezi'nde çatılar uçtu, yollar göle döndü - Son Dakika

Edremit Körfezi'nde çatılar uçtu, yollar göle döndü

13.10.2020 17:35
Edremit Körfezi'nde çatılar uçtu, yollar göle döndü, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde sağanak yağış ve Lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde sağanak yağış ve Lodos hayatı olumsuz etkiledi. iş yerlerini ve yolları su bastı, yollarda çökmeler meydana geldi. Alt geçitler göle dönerken, sahilleri dev dalgalar dövdü. Çatılar uçtu, rögarlar taştı.

Edremit'in Akçay Mahallesi'nde lodostan dolayı dev dalgalar oluştu. Zaman zaman dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Bir çok kişi dev dalgaları görüntülemek için sahil bölgesinde fotoğraf ve video çekti.

Körfez bölgesinde dükkanları su bastı ve esnaf zor durumda kaldı. Dükkanlarının önleri ve içleri su basan esnaf, tıkanan giderleri açabilmek için çaba sarf etti. Taşan rögarların kapakları temizlenip yerlerine yeniden takıldı. Sokakların çoğu araç geçemeyecek kadar derin su birikintileri ile doldu.

Avcılar Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu ve E-87 kara yolu kenarında iş yerlerinin üzerine 50 metre uçtuktan sonra düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Edremit ilçesinde bir çok rögar büyük bir şiddet ile taştı. Sokaklar göle döndü. Ayvalık ilçesinde de bir çok iş yeri, cadde ve sokağı sular bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde etkili olan lodos fırtınası ve sağanak yağış bölgede tesirini kaybederken, yetkililer hasar tespit çalışmalarına başladı. - BALIKESİR

Edremit Körfezi'nde çatılar uçtu, yollar göle döndü
Edremit Körfezi'nde çatılar uçtu, yollar göle döndü
Edremit Körfezi'nde çatılar uçtu, yollar göle döndü
Edremit Körfezi'nde çatılar uçtu, yollar göle döndü
Edremit Körfezi'nde çatılar uçtu, yollar göle döndü
Edremit Körfezi'nde çatılar uçtu, yollar göle döndü
Edremit Körfezi'nde çatılar uçtu, yollar göle döndü

Edremit Körfezi, Balıkesir, Edremit, Lodos, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edremit Körfezi'nde çatılar uçtu, yollar göle döndü - Son Dakika

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