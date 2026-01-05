Edremit'te Alacak Meselesi Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Edremit'te Alacak Meselesi Kavgası: 2 Yaralı

Edremit\'te Alacak Meselesi Kavgası: 2 Yaralı
05.01.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi tüfekle yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada ateşli silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesi Taşlık Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan Y.A. ve E.G. ile S.İ. ve P.İ. cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.İ. ve P.İ.'nin tüfekle ateş açtığı, ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Bacaklarından yaralanan Y.A. ve E.G., sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen tüfek ele geçirilirken, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Edremit, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Edremit'te Alacak Meselesi Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:07:13. #7.11#
SON DAKİKA: Edremit'te Alacak Meselesi Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.