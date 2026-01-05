Edremit\'te Alacak Meselesi Kavgası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada ateşli silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesi Taşlık Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan Y.A. ve E.G. ile S.İ. ve P.İ. cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.İ. ve P.İ.'nin tüfekle ateş açtığı, ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Bacaklarından yaralanan Y.A. ve E.G., sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen tüfek ele geçirilirken, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR