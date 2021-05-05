Edremit'te eğitim ve spor yatırımları masaya yatırıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal başkanlığında ilçede eğitim ve spor alanında ihtiyaç duyulan yatırımlar masaya yatırıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda; Edremit'teki okullara yapılacak sentetik çimli spor sahaların planlanması, 750 kişilik kapalı spor salonunun devri, ilçe merkezine yapılacak spor kompleksi, Altınoluk Mahallesinde yapılması planlanan doğa kampı ve spor kompleksi, 300 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun ihale çalışmaları ve sağlık alanında kazandırılan önemli yatırımlardan Altınoluk, Cennetayağı ve Kadıköy Mahallelerine Aile Sağlığı Merkezi yapılması ile ilgili hususlar değerlendirildi.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Edremit Belediye Başkan Yardımcısı. Tümdeniz Çelebi, İmar Müdürü., Ahmet Herdan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı. - BALIKESİR