Edremit'te Kaza: Harun Bilek Toprağa Verildi

27.01.2026 18:31
Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Harun Bilek, Akyazı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 56 yaşındaki adam, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde Eski Öğretmenevi karşısında dün sabah saatlerinde, Harun Bilek yönetimindeki 35 HYB 82 plakalı kamyonet, bariyerlere çarpmıştı. Kazada sürücü Harun Bilek ve Aynur Hacıyava olay yerinde hayatını kaybetmiş, Fatih A. ise yaralanmıştı. Hastane işlemleri sonrasında hayatını kaybeden Harun Bilek'in cenazesi memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi. Yağcılar Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Bilek, mahalle mezarlığında toprağa verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Edremit, Trafik, Akyazı, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:31
