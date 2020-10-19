Edremit'te Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Edremit İlçesinde de kutlandı.

Her yıl kutlanan Muhtarlar Günü Edremit ilçesinde de törenlerle kutlandı. Covid-19 Pandemisi nedeniyle tören sadece çelenk sunumu olarak gerçekleştirildi.

Edremit Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen programda ilk olarak Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Eroğlan Mahallesi Muhtarı Hayati Uysal tarafından Atatürk Anıtına muhtarlar adına çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dernek Başkanı Uysal tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Hacı Arslanlar Mahallesi Muhtarı Ali Tuzlu tarafından şiir okundu.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamasına Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Vekili Kurmay Albay Aziz Çiçek, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilçede ki daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Muhtarlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında "Edremitimizi birlikte yönettiğimiz, demokrasimizin ve yerel yönetimlerin temel taşı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - BALIKESİR