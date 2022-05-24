Edremit'te saklandığı evde yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan bir kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/45 Karar No ile Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK) suçundan, yakalamalı olarak arandığı tespit edilen G.B. (65) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, hakkında tanzim edilen evrak ile sevk edildiği adli makamlarca yakalama müzekkeresine binaen tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR