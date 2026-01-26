Edremit'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Edremit'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Edremit\'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
26.01.2026 12:19
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bariyerlere çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere giren kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde Eski Öğretmenevi karşısında meydana geldi. Kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Harun Bilek yönetimindeki 35 HYB 82 plakalı kamyonet, bariyerlere girdi. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri olay mahalline sevk edildi. Sürücü Harun Bilek ve Aynur Hacıyava olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı Fatih A. ise 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

