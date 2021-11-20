Edremit'te zeytin hırsızları kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin tarlalarına dadanarak izinsiz zeytin toplayan 2 kişi, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesinde A.B.'ye ait tarladan izinsiz olarak zeytin topladıkları tespit edilen şüpheli kişiler, jandarmayı görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu İ.Y. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Tarladan toplanmış olan 45 kilogram zeytin, tarla sahibine teslim edildi, adli tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR