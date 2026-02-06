Edremit Ticaret Odası Başkanı Çetin, Türkiye-Mısır İş Forumlarına katıldı - Son Dakika
Ekonomi

Edremit Ticaret Odası Başkanı Çetin, Türkiye-Mısır İş Forumlarına katıldı

Edremit Ticaret Odası Başkanı Çetin, Türkiye-Mısır İş Forumlarına katıldı
06.02.2026 10:02
Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde ve ziyaret kapsamında düzenlenen Türkiye-Mısır iş dünyası buluşmalarına katıldı.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde ve ziyaret kapsamında düzenlenen Türkiye-Mısır iş dünyası buluşmalarına katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen programlar, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun ev sahipliğinde Kahire'de düzenlendi. Toplantılara Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouk çevrim içi olarak katılırken, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Federasyon Başkanı Ahmet Al Wakil, DEİK temsilcileri ile iki ülkeden çok sayıda oda ve borsa başkanı ile iş insanı iştirak etti.

Forumlarda Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu ele alınırken, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi. Afrika başta olmak üzere üçüncü ülkelerde ortak projeler yürütülmesi konusu da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin katılımıyla düzenlenen Mısır-Türkiye İş Forumu'nda yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin orta vadede 15 milyar dolara çıkarılması hedefi dile getirildi. Karşılıklı yatırımların artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Toplantılarda ayrıca lojistik ve ulaştırma alanındaki iş birlikleri de ele alındı. Mersin-İskenderiye ile İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferleri hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, ticaretin kolaylaştırılması ve bölgesel lojistik ağların güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Program kapsamında TOBB ve DEİK koordinasyonunda sanayi, ticaret, tarım, balıkçılık, turizm, lojistik ve inşaat gibi birçok sektörü kapsayan iş birliği anlaşmaları imzalandı. Görüşmelerle birlikte Türkiye-Mısır ekonomik ilişkilerinin iş dünyası açısından daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması yönünde önemli adımlar atıldığı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edremit Ticaret Odası Başkanı Çetin, Türkiye-Mısır İş Forumlarına katıldı

SON DAKİKA: Edremit Ticaret Odası Başkanı Çetin, Türkiye-Mısır İş Forumlarına katıldı - Son Dakika
