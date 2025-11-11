Efe·ler'de Universite Öğrencisi Ölü Bulundu - Son Dakika
3-sayfa

Efe·ler'de Universite Öğrencisi Ölü Bulundu

Efe·ler\'de Universite Öğrencisi Ölü Bulundu
11.11.2025 23:20
Aydın'da, üniversite öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşının evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, arkadaşının evinde ölü bulundu. Olay, Orta Mahalle 215 Sokak üzerindeki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında bulunan arkadaşının evine giden Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Melisa Şengül (20) iddiaya göre arkadaşları A.Ş. (21) ve K.E. (21) ile vakit geçirdikten sonra uykuya daldı. Bir süre sonra uyanan arkadaşları Şengül'ü uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu

GENÇ KIZIN KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Şengül'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Şengül'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Evde bulunan A.Ş. ve K.E. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Efe·ler'de Universite Öğrencisi Ölü Bulundu

Gürcistan’da düşen kargo uçağındaki şehitlerimizin isimleri açıklandı
İBB iddianamesinde ortaya çıktı CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat belirlemiş
Ahmet Özer serbest bırakıldı
Gürcistan’da
Gürcistan’da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
