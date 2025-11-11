Efe·ler\'de Universite Öğrencisi Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, arkadaşının evinde ölü bulundu. Olay, Orta Mahalle 215 Sokak üzerindeki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında bulunan arkadaşının evine giden Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Melisa Şengül (20) iddiaya göre arkadaşları A.Ş. (21) ve K.E. (21) ile vakit geçirdikten sonra uykuya daldı. Bir süre sonra uyanan arkadaşları Şengül'ü uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

GENÇ KIZIN KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Şengül'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Şengül'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Evde bulunan A.Ş. ve K.E. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.