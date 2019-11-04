Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesi ile Fındıklı Belediyesi 'Kardeş Şehir' oldu
Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi ile Fındıklı Belediyesi 'Kardeş Şehir' oldu

Efeler Belediyesi ile Fındıklı Belediyesi 'Kardeş Şehir' oldu

6 saat önce

Efeler Belediyesi ile Fındıklı Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Efeler Belediyesi ile Fındıklı Belediyesi 'Kardeş Şehir' oldu, System.String[]

Efeler Belediyesi ile Fındıklı Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı. İmzalanan protok töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Fındıklı'ya kreş yapacaklarını söyledi.


Fındıklı Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile belediye meclisi üyeleri ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve belediye meclisi üyeleri katıldı.


Fındıklı ile kardeş şehir olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Atay, "Benim de ilk belediye başkanlığımda ilk kardeş şehir Fındıklı oluyor. O nedenle Fındıklı'nın özel bir anlamı var. Efeler 300 bin nüfuslu bir ilçe. Olanaklarımız sizden fazla, benden Atatürk büstü istendi ve bu büstü yaptıracağım. Bunun yanında bir de kreş yapacağız. Çünkü kreşe biz önem veriyoruz" dedi.


Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise, Efeler Belediyesi ile kardeş şehir olunması kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Kardeş kent değil, ben abi kent diyorum. Biz Atatürk Parkı için Atatürk büstü arayışı içindeydik. Fatih Başkanımla irtibata geçtik. 'Ne gerekiyorsa onu yapalım. Kardeş kent ilan edelim' dedi. Heyeti ile hiçbir sorun yaşamadan bizi kardeş şehir kabul etti. Ayrıca talepte bulunmadan ilçemize kreş yapacaklar. İlçe halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Ercüment Şahin Çervatoğlu, Fındıklı Belediyesi, Fındıklı, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
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