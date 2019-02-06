Efeler Belediyesinden 314 Bin Liralık Destek
7 dakika önce
Efeler Belediye Meclisi 57 spor kulübüne 284 bin lira ve Aşağı Kayacık Mahallesi'nde yapılacak olan boğa güreşleri için 30 bin lira olmak üzere toplamda sosyal ve sportif faaliyetler için 314 bin liralık maddi destek kararı aldı.
Efeler Belediye Meclisi 57 spor kulübüne 284 bin lira ve Aşağı Kayacık Mahallesi'nde yapılacak olan boğa güreşleri için 30 bin lira olmak üzere toplamda sosyal ve sportif faaliyetler için 314 bin liralık maddi destek kararı aldı.
Efeler Belediyesi Şubat ayı 2. belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk toplantıda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edilen 6 gündem maddesi tekrar görüşülerek karara bağlandı.
Meclis toplantısında Efeler ilçesinde bulunan 57 amatör spor kulübüne 284 bin lira maddi yardım yapılması ve bu ücretin eşit dilimler halinde kulüplerin hesaplarına yatırılması kararlaştırıldı.
Toplantıda ayrıca Aşağı Kayacık Mahalle Muhtarlığı tarafından 21 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek olan boğa güreşi etkinliği için boğa sahiplerine verilmesi düşünülen 30 bin lira ödül verilmesi hususu da oy birliği ile kabul edildi.
Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Özakcan, Mart ayı belediye meclis toplantısının 1 Mart 2019 Cuma günü saat: 18.00'da gerçekleştirileceğini duyurarak toplantıyı kapattı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: İHA
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