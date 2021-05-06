Efeler'de pazar yerleri belli oldu - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tam kapanma dönemine geçen Aydın'da vatandaşların mağdur olmaması adına Efeler ilçesinde kurulacak olan semt pazarlarının yerleri belli oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 18 günlük tam kapanma süreci yaşanırken, temel ihtiyaçların karşılanması ve vatandaşların da mağdur olmaması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca kentlerin can damarlarından olan semt pazarlarına ilişkin genelge yayımlandı. Genelgeye göre semt pazarları 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde kurulacak. Alınan karar kapsamında Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile ilçe genelinde kurulacak olan pazar yerleri de belli oldu.

"Temel ihtiyaç ürünleri satılabilecek"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın imzasıyla yapılan açıklamaya göre semt pazarları, 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günü 10.00 - 17.00 saatleri arasında Salı Pazarı, Efekent, Kurtuluş, Soğukkuyu, Umurlu, Dalama, Ovaeymir, Çeştepe, Nevzat Biçer, Çarşamba Pazarı, Ata Kapalı Pazarı ve Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde kurulacak.

Alınan karar kapsamında semt pazarlarında sadece temel ihtiyaçların satılabileceğine ilişkin yapılan açıklamada "Semt pazarlarımız, pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sadece yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin edebilmeleri için açılacaktır. Vatandaşlarımız da ikametlerine en yakın pazar yerine yaya olarak giderek alışverişlerini yapabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

"Fiyat etiketi zorunlu olacak"

Semt pazarlarında her ürünün fiyat etiketi olması zorunluluğunun da hatırlatıldığı açıklamada "Esnaflarımızın ürünlere fiyat etiketi koymaları zorunludur. Aksi takdirde yasal işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN