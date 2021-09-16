Üye Girişi
Efeler Kariyer Merkezi açıldı - Son Dakika

Efeler Kariyer Merkezi açıldı

16.09.2021 00:57
Efeler Kariyer Merkezi açıldı, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, işsizlik konusunda Efeler'de önemli bir ilke imza atarak, Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi'ni faaliyete geçirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, işsizlik konusunda Efeler'de önemli bir ilke imza atarak, Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi'ni faaliyete geçirdi.

İş arayan ve iş verenleri buluşturacak olan Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Seçim vaatlerinden birini daha yerine getirmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "İki buçuk yıldır belediye başkanıyım, bu sürede belediyemize 5 bine yakın iş başvurusu geldi ve başvuranların büyük çoğunluğu da üniversite mezunuydu. Bu durum beni derinden etkiledi. İyi bir üniversiteden mezun olmuş, iki tane yabancı dil bilen bir gencimiz vardı. O da işsizdi. Onu arayan belki de çok işveren vardı ve o bu durumdan habersizdi. İşte Kariyer Merkezi'miz bu kötü durumu ortadan kaldırmak için çalışacak. İş arayanları eleman arayan işverenlerle buluşturacak. İlçemizin yetişmiş insan kaynağından doğru şekilde faydalanmayı sağlayacak" dedi.

Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi'nin İŞKUR'la yarışmak amacıyla kurulmadığını vurgulayan Başkan Atay, "Devletle yarışmıyoruz, sadece bürokratik sorunlarla uğraşmadan, Efelerimizde iş arayan gençlerimizi işe kavuşturmanın bir yöntemini aradık ve onu gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz sistemde önce Efeler'de iş arayan gençlerimiz öne çıkacak, daha sonra ülke çapında hizmet verilecek" diye konuştu.

Birçok işverenin işçi bulmak için özel kariyer merkezlerine binlerce liralara varan ilan parası verdiklerini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Atay, "Bu sistemde ücret olmayacak. Ama sistemin ücretsiz olmasından daha çok önemsediğim yönü ilçemizde yaşayanların gelecek umutlarını yeşertmiş olmasıdır. Üniversiteyi bitirip yıllarca iş bulamayan gençlerimizin gelecekle ilgili umutları kalmıyor. Hayata küsüp bunalıma giriyorlar. O gençlerimizin iş bulmalarını sağlayacak olan sistemi kurmuş olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Sistemin işlemesi için asıl önemli görevin işverenlere düştüğünü söyleyen Başkan Atay, "Umarım işyeri sahipleri de Kariyer Merkezi'mizi kullanarak sistemden etkin şekilde faydalanıp eleman ihtiyaçlarını karşılarlar" dedi.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken törende yaptığı konuşmada belediyeciliğin sadece yol yapmak, çöp toplamak gibi temel görevleri yerine getirmek olmadığına dikkati çekerek şu ifadelere yer verdi;

"Belediyecilik, yönettiğiniz kentin ekonomisi, istihdamı ve refahıyla da ilgilenmek demektir. Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay, bugün bu konuyla ilgili bir hamle yaptı. Sayın Başkan, seçimlerden önce odamıza ziyarete geldiğinde vermiş olduğu bir sözü bugün yerine getiriyor. An itibariyle sistemin işveren kullanıcı bölümüne ilk girişi Aydın Ticaret Odamızın Meclis Başkan Yardımcısı Fatih Namık Talay yaptı. Bundan sonrasının da çorap söküğü gibi gelmesini temenni ediyorum. Evine helalinden ekmek götürmek isteyen bir iş arayanla, işçiye ihtiyacı olan bir işvereni bile buluşturursa bu sistem sonuca ulaşmış demektir. Sayı ne kadar artarsa da o kadar verimli olur. Kariyer Merkezi'nin Marka Kent Efeler'in kariyerine de bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sayın Belediye Başkanımız odamızın yanında olduğu sürece biz de başkanımızın yanında olmaya sonuna kadar varız."

Konuşmaların ardından törene katılanlar açılış kurdelesini birlikte kesti. İş arayanların yoğun ilgi gösterdiği Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi'ne ilk gün yüzlerce özgeçmiş teslim edildi.

Cumhuriyet Mahallesi 1961 Sokak'taki merkezin açılışına Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye meclis üyeleri, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken ile KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger'in yanı sıra iş dünyası, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kariyer Merkezi nasıl çalışacak?

Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlara bilgi, beceri ve yetkinliklerine uygun iş bulma fırsatı, işverenlere de ihtiyaçları olan nitelikli iş gücünü temin etme imkanı sunacak. İş arayanlar ilanları ve başvurularını Kariyer Merkezi'ni ziyaret ederek, kariyer danışmanlarına telefonla ulaşarak veya www.efelerkariyer.com adresinden çevrimiçi başvuru yaparak takip edebilecek. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler Kariyer Merkezi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti 00:44 Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı 23:51 Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak 23:32 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak
Selçuk Bayraktar 23:14 Selçuk Bayraktar "Yapılamaz" denileni nasıl başardı? İşte tarihi hamlenin hikayesi Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir 22:43 Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor 22:08 Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor
Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi 20:52 Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı 20:34 EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
18:30 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları         
00:57
Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç! Manchester City, sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etti Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç! Manchester City, sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etti         
00:33
Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler         
23:43
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi         
23:16
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı         
22:31
Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti         
21:22
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü         
14:47
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 01:33:58. #1.11#
SON DAKİKA: Efeler Kariyer Merkezi açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement