Efeler Ligi'nde haftanın sonucu

Efeler Ligi'nde 14. hafta maçları tamamlandı. Bugün oynanan karşılaşmalarla sona eren ligin 14. haftasında, alının sonuçlar şöyle:

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