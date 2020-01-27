Efelerin körüklü çizmesi ülke sınırlarını aştı - Son Dakika

AYDIN'da, 25 yıldır körüklü çizme imalatı yapan İzzet Erkaç (50), geçen yıl Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelere ürünü satarak, ülke ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

İncirliova ilçesi Zafer Mahallesi'nde, 1995 yılında açtığı 30 metrekarelik iş yerinde Efelerin ve Yörüklerin giydiği körüklü çizmeyi üreten evli ve 2 çocuk babası İzzet Erkaç, ürünü yurt dışına pazarlamaya başladı. Hayvan derisinden yapılan körüklü çizmelerin 8 köşelisini Türkler tercih ederken, daha az köşelisini ise Avrupalılar beğeniyor. İki haftada tamamlanan ürün, yaklaşık 150 işlemden geçiyor. 8 köşeli bir çift çizme, 128 kıvrımdan oluşuyor. En uzun süren işlem ise kıvrım yapımı oluyor. Tamamlanan çizmeler Almanya, Hollanda ve Fransa'daki müşterilere kargoyla yollanıyor.

Efe çizmesinin Aydın 'ın kültürü olduğunu belirten İzzet Erkaç, çiftini 1000 TL'ye mal ettiği ürünün özelliklerinden şu sözlerle bahsetti:

"Körüklü çizmeler, kültürel bir konu olduğundan körüklerin sayısı çok önemlidir. 8 körüklü çizme yapıyoruz. Her körüğün anlamı vardır. Yiğitlik, mertlik, cömertlik, hoşgörü, vatanseverlik, milliyetçilik, misafirperverlik ve alçakgönüllülük."