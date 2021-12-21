Eflatun Nuri'de Kazananlar belli oldu - Son Dakika

Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin birlikte düzenlediği 5. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nda kazananlar belli oldu. "İklim ve Çevre" temasıyla düzenlenen yarışmada bu yıl portre dalında verilen Mustafa Bora Özel Ödülü için ise usta sanatçı Ferhan Şensoy portreleri yarıştı.

Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması sonuçlandı. Bu yıl "İklim ve Çevre" temasını işleyen yarışmaya 253 karikatürist 492 eserle katıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Konak Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Abdullah Tunalı, Karikatürist İllüstratör Ergün Gündüz, Yarışma Koordinatörü Karikatürist Sadık Pala, Karikatüristler Zafer Güven, Mustafa Yıldız, Ömer Çam, Cemal İlkbahar ve Sezer Dönmez'in jürisinde yer aldığı yarışmada 13 eser ödül almaya hak kazandı. Konak Belediyesi'nin Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen jüri elemesinin ardından Birincilik Ödülü Mustafa Kurmalı'nın olurken, Emrah Arıkan ikincilik, Nurullah Şimşek de üçüncülük ödülüne layık görüldü. Her yıl gündeme damga vuran gelişmeleri konu alan ve bu yıl"İklim Krizi ve Çevre" temasını taşıyan yarışmada usta karikatürist Mustafa Bora adına verilen özel ödül ise ilk kez portre dalında verildi.

Ödül töreni 11 Ocak'ta

5. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nda ödül almaya hak kazanan Karikatüristlere ödülleri, 11 Ocak 2022 tarihinde, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törenle verilecek. Yarışma karikatürlerinden seçilen eserler belirlenen sanat galerilerinde sergilenecek. Yarışmada dereceye girenlere plaketin yanı sıra para ödülü de verilecek. Yarışma şartnamesine göre birincilik ödülü 6 bin TL, ikincilik ödülü 5 bin TL, üçüncülük ödülü ise 4 bin TL olarak belirlendi. Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti özel ödülleri ise 1500 TL olacak. Üç yarışmacıya da 1500 TL başarı ödülü verilecek. Jüri Özel Ödülü ile Mustafa Bora Portre Ödülü'nü kazanan yarışmacılar ise 1000 TL ödül alacak. Ödüllerden biri de ulusal veya yerel gazetelerde yayımlanmış konuyla bağlantılı karikatüre verilecek.

Eflatun Nuri kimdir?

Asıl ismi Adil Nuri Erkoç olan Eflatun Nuri, 1927 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğreniminden sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat eğitimine başlayan, ancak yarım bırakan Eflatun Nuri'nin yapıtları, ilk olarak 1942'de Akbaba'da yer aldı. Birçok dergi ve gazetede çizen Eflatun Nuri'nin karikatürleri yurtdışında da yayımlandı. 1969 yılında Yugoslavya'nın Üsküp şehrinde yapılan uluslararası yarışmada jüri özel ödülü kazanan ve Londra'da kişisel sergi açan Eflatun Nuri'nin son dönemde yazıları ve çizgileri, Leman, Öküz, Yeni Harman ve Kaçak Yayın'da yer aldı. Türk karikatürünün büyük ustalarından olan Eflatun Nuri, 3 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul'da yaşama gözlerini yumdu.