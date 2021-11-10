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"EFSANE 11" UYARISI - Son Dakika

"EFSANE 11" UYARISI

10.11.2021 10:51

KASIM ayının gelmesiyle birlikte alışveriş siteleri, mağazalar, uygulamalar ve diğer platformlar indirim günleri için harekete geçmeye başladı.

KASIM ayının gelmesiyle birlikte alışveriş siteleri, mağazalar, uygulamalar ve diğer platformlar indirim günleri için harekete geçmeye başladı. 11. ayın 11'i ise "Efsane 11" olarak tanıtılarak birçok üründe indirim yapılacağı vurgulanıyor. Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tüketicileri "11.11 İndirimi, Şahane İndirim, Efsane İndirim gibi bir takım kampanyalarla tüketiciyi cezbediyorlar. İnternet ortamında yapılan bu tür indirimlere dikkat edelim. Yeni bir şikayet de çoğalmaya başladı. Bu şikayet türü 'Siparişi verdim, ödemesini yaptım fakat benim siparişimi iptal ettiler daha sonra yüksek fiyattan satışa koydular' bu indirim kampanyaları başlarken önce bindirim sonra indirim yaptıklarının kanıtı" diyerek uyardı.

Alışveriş siteleri, mağazalar, uygulamalar ve diğer platformlar, kasım ayının gelmesiyle indirim günleri için harekete geçmeye başladı. 11. ayın 11'i için "Efsane 11" tanıtımları yapılarak, birçok üründe indirim yapılacağı vurgulanıyor.

"GEÇEN SEZON 65 LİRAYA ALDIĞIM EŞOFMAN, FIRSAT ÜRÜNÜ DİYE 95 LİRAYA SATILIYOR"

E-ticaret sitelerinden alışveriş yapanlardan biri olan Büşra Bilginer "Önce fiyatlar yükseltiliyor. Sonra biraz indiriliyor pek inanmıyorum. Böyle yaparak yanıltıyorlar insanları alışveriş yapılsın diye. Bu yöntemle kimileri alışveriş yapıyor ama ben takip ettiğim için fiyatları biliyorum. Çılgın fırsatlar falan diyorlar ama 2 ay önce de daha uygun fiyatlıydı. Geçen sezon eşofman takımını 65 liraya aldım, fırsat ürünü diye 95 liraya satılıyor" dedi.

"ÖNCE BİNDİRİM SONRA İNDİRİM YAPTIKLARININ KANITI"

Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "11.11 İndirimi, Şahane İndirim, Efsane İndirim gibi bir takım kampanyalarla tüketiciyi cezbediyorlar. İnternet ortamında yapılan bu tür indirimlere dikkat edelim. Yeni bir şikayet de çoğalmaya başladı. Bu şikayet türü 'Siparişi verdim, ödemesini yaptım fakat benim siparişimi iptal ettiler daha sonra yüksek fiyattan satışa koydular' bu indirim kampanyaları başlarken önce bindirim sonra indirim yaptıklarının kanıtı" diye konuştu.

"EN GÜVENLİ OLDUKLARINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ALIŞVERİŞ SİTELERİ BİLE SINIFTA KALDI"

Aydın Ağaoğlu "11.11 Kampanyası'nda o ürün eski fiyatına inecek ama indirilmiş gibi gösterilecek ama fiyat aynı kalacak. Müşteriyi böyle ürüne cezbediyorlar. Ucuz fiyatla ilana koydukları ürünlere müşteri niyetleniyor, almak istiyor. Satıcı ürün stokta kalmadı deyip yüksek fiyattan satışa sunuyor. O ürünü farklı fiyattan satın aldıkları takdirde aradaki fiyat farkını kendilerine iadesini isteme hakları vardır. Burada kasıt var adeta önce bindiriliyor, bir takım yalancı kampanyalarla indirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Alışveriş indirim kuponları sunularak, tüketiciler cezbediliyor. Bu kuponları almak istediğindeyse tüketici bu kuponlar sınırlı sayıda üretildiğinden kuponlar tükenmiştir diyerek kuponlar verilmiyor. Bu noktada Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılarak o kuponlar alınabilir. En güvenli olduklarını düşündüğümüz alışveriş siteleri bile bu konuda sınıfta kaldı" şeklinde konuştu.

"BU İNDİRİMLER TAMAMEN PAZARLAMA TAKTİĞİ BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Başak Yağmur "Bu indirimler tamamen pazarlama taktiği başka bir şey değil. Normal fiyatları yükseltiyorlar, indirim zamanı gelince de o fiyatları yine normale döndürüyorlar, sonra da indirime koyduk diyorlar. İndirim olsaydı kaçırmazdık şu an alışveriş yapmak çok zor" ifadelerini kullandı. Gizem Nur Uyar ise "İndirim aslında yok. Geçen senenin fiyatları iki katına çıktığı için şu an o indirim aynı fiyata denk geliyor" dedi.

EFSANE 11 UYARISI
EFSANE 11 UYARISI
EFSANE 11 UYARISI
EFSANE 11 UYARISI
EFSANE 11 UYARISI
EFSANE 11 UYARISI
EFSANE 11 UYARISI

Tüketici Hakem Heyeti, Aydın Ağaoğlu, İnternet, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'EFSANE 11' UYARISI - Son Dakika


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