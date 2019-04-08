Son Dakika Haberleri: Efsane Başkan, Şampiyonluğa Koşan Takımının Maç Günü Vefat Etti

Efsane Başkan, Şampiyonluğa Koşan Takımının Maç Günü Vefat Etti

1 saat önce

ALMANYA'nın Münih kentinde 1975 yılında kurulan efsane futbol kulübü SV Türkgücü Ataspor Münih'in kurucusu ve onursal başkanı Ziya Boztepe, 89 yaşında maç günü sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Efsane Başkan, Şampiyonluğa Koşan Takımının Maç Günü Vefat Etti, System.String[]
ALMANYA'nın Münih kentinde 1975 yılında kurulan efsane futbol kulübü SV Türkgücü Ataspor Münih'in kurucusu ve onursal başkanı Ziya Boztepe, 89 yaşında maç günü sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Boztepe'nin vefat haberi camiaya büyük üzüntü yaşattı. Dönemin yönetici arkadaşlarından eski başkan Hüseyin Delemen ve yönetici İsmet Şen, Boztepe'nin Münih'e ve Türkgücü'ne çok emek verdiğini belirterek üzgün olduklarını dile getirdi. Boztepe'nin cenazesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde salı günü defnedilecek.

MAÇA HÜZÜN DAMGA VURDU

Bavyera ligi güney grubunda mücadele eden ve şampiyonluğun tek adayı lider SV Türkgücü Ataspor Münih, akşam saatlerinde kendi sahasında TSV Rain/Lech takımını konuk etti. Boztepe için 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan maça hüzün damga vurdu. Ligin bitimine 4 hafta kala en yakın rakibine 9 puan fark atan Türkgücü Ataspor Münih, 47. dakikada Takara Masaoki ile 1-0 öne geçti . Rakip takımdan Julian Brandt 80. dakikada eşitliği sağlayınca maç 1-1 bitti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 

Futbol, Boztepe, Münih, Güncel
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