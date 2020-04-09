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Efsane güreşçi Ahmet Taşçı'dan videolu "Evde kal" çağrısı
6 saat önce
Kırkpınar'da daimi altın kemeri iki kez kazanan "efsane güreşçi" lakaplı başpehlivan Ahmet Taşçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.
Kırkpınar'da daimi altın kemeri iki kez kazanan "efsane güreşçi" lakaplı başpehlivan Ahmet Taşçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.
Taşçı, sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajla vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.
"Efsane güreşçi" olarak ünlenen başpehlivanTaşçı mesajında, "Sevgili Türkiye'm, doğudan batıya, güneyden kuzeye evde kal. Sağlıklı ol. Hayatta kal. Bu ülkenin, bu toprakların, bu vatanın bize ihtiyacı var. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, sevgiyle kal." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:28 Kaynak: AA
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