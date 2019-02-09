Efsane Muhtar 'Devam' Dedi

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde 40 yıllık aralıksız görev süresi boyunca 5 cumhurbaşkanı, 10 başbakan, 6 belediye başkanı gören 83 yaşındaki Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz, yeniden aday olduğunu açıkladı.
1980 yılında dönemin muhtarı Mehmet Elbiçer'in hayatını kaybetmesiyle o dönem birinci aza olan Bedri Yaz, kolları sıvayarak muhtarlık görevini devraldı. 1981 seçimlerinde ise ilk defa seçimlere katılan Yaz, o dönem tek başına girdiği seçimlerde muhtar seçildi. İki çocuk babası ve 2 torunu bulunan Bedri Yaz, 1980 yılından bugüne gerek rakipli gerek rakipsiz girdiği bütün seçimlerde ipi göğüsleyerek muhtarlık vazifesini aralıksız devam ettiriyor. Mahalle sakinlerinin yanı sıra tüm Bozüyük'ün sevgilisi haline gelen Yaz, aktif olarak yürüttüğü muhtarlık görevinin yanı sıra edebiyat alanında hayata geçirdiği eserlerle de dikkat çekiyor. Bedri Yaz, muhtarlık görevi süresince kaleme aldığı "Hayat", "Ömür Dediğin" ve "Hatıralarım" adlı kitaplarını ücretsiz olarak dağıtarak bilgi ve birikimlerinden gelecek nesillerin faydalanmasını da sağlıyor.
"Kavgasız, gürültüsüz ve dargınlığın olmadığı bir seçim olsun" Çarşı Mahallesi
Muhtarı Bedri Yaz, 40 senedir mahallesine hizmet ettiğini ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıkladı. "Seven seçmenlerime selam, kısmet olursa kaldığım yerden muhtarlığa devam. Saygı ve sevgilerimle seçimlerin Türkiye
'ye hayırlı olmasını dilerim" diyen Yaz, "Bugüne kadar rakipli rakipsiz 8 seçim geçirdim. Son zamanlarda muhtarlığa yönelik büyük bir heves var. Her mahallede birçok aday var. Kavgasız, gürültüsüz ve dargınlığın olmadığı bir seçim olsun" dedi.
"Rakiplerin olduğu seçimler daha keyifli"
Bedri Yaz, rakiplerin çok olduğu seçimlerin daha keyifli olduğunu anlatarak, "Seçimlerde adaylar çok olduğu zaman daha çekişmeli geçiyor. Aleyhimizde konuşanlar da var, tabi ki herkesin lehimizde konuşacak hali yok. Ben onlara da saygı duyuyorum. Çünkü takdir insanların en büyük hakkıdır. Biz de her şeyi doğru yapıyoruz diye bir şey söyleyemem. Bizim de eksiğimiz, kusurumuz olabilir ama eksiklerimizi her zaman ilk önce ilgi makamlara kendim bildiriyorum" ifadelerini kullandı.
"'Şöyle bir mührü basıver'le işler olmaz"
Vatandaşlardan bazen ilginç talepler geldiğine de dikkat çeken Yaz, "Muhtar mahallenin mülkü amiridir. Devleti temsil eder ama bazen bazı vatandaşlar içeriye gelirken öfkeli vaziyette oluyor. İşlerini yaparsan Allah razı olsun, yapmazsan söylenerek dışarıya çıkarlar. 'Şöyle bir mührü basıver' diyorlar. Yahu bunun bir kanunu, nizamı var. 'Şöyle bir mührü basıver'le işler olmaz, kanuna uygun hareket edeceksin. Biz memur statüsündeyiz, mahkemelere hesap veriyoruz. Herkes işini düzgün yapmasın, helalinden para kazansın. Vatandaşlarımız da bizlerden kanunlara uygun taleplerde bulunsun" diye konuştu.
Mühür parası almıyor
Bedri Yaz, "Paraya tamah etmiş bir muhtar değilim" diyerek, "Bazı arkadaşlar mühür parası alıyorlar. Ben almam. Vatandaşa hizmet etmek için buradayım" dedi.
"Seçildiğim vakitlerde rakiplerim tebrik etmeye gelmemiştir"
Diğer adaylara da seslenen Yaz, şöyle konuştu:
"Adayların Allah yardımcısı olsun. Rozetlerini ellerimle takar, buyurun diyerek makamı teslim ederim. Seçilemezlerse de, beni tebrik etmeye gelirlerse kabul ederim, gelmezlerse kabul etmem. Ki bugüne kadar 8 defa seçildim. Seçildiğim vakitlerde de kimse tebrik etmeye gelmemiştir. Dünya maalesef böyle" dedi. - BİLECİK