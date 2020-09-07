Ege Bölgesi kuru incir rekoltesi 85 bin 585 ton olarak açıklandı - Son Dakika

Ege Bölgesi kuru incir rekoltesi 85 bin 585 ton olarak açıklandı

- Ege Bölgesi kuru incir rekoltesi 85 bin 585 ton olarak açıklandı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Aydın'da incir rekoltesini açıkladı Kuru incir sezonu açılış töreni kapsamında Aydın'a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bu sene incirde iklim şartları...

Ege Bölgesi kuru incir rekoltesi 85 bin 585 ton olarak açıklandı, System.String[]

- Ege Bölgesi kuru incir rekoltesi 85 bin 585 ton olarak açıklandı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Aydın'da incir rekoltesini açıkladı

AYDIN - Kuru incir sezonu açılış töreni kapsamında Aydın'a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bu sene incirde iklim şartları dolayısıyla rekoltede düşüş beklediklerini belirterek, Ege Bölgesi'nde kuru incir rekoltesinin 85 bin 585 ton olduğunu açıkladı.

Aydın Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposu'nda gerçekleştirilen 2020-2021 sezonu kuru incir sezonu açılış töreni kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Aydın'a geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, incir üretimin yüzde 61'nin Aydın'da yapıldığını hatırlatarak, "İncir üretiminde Dünya lideriyiz. 284 milyon dolar ihracatla piyasaya yön veriyoruz. Lisanslı depoculuk ile ürünlerimiz saklanarak dünya pazarlarına ulaşacak" dedi.

Aydın genelinde 7 milyon incir ağacının olduğunu belirten AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Geçen yılki rakamlara baktığımızca şu anki Aydın olarak ihracatımız 750 milyon dolar civarında. Bunun üçte biri incirden karşılanıyor. Son zamanda incirin, daldan sonraki kısmında da işletmelerimiz, faaliyetler, bir marka oluşturma yolunda hızlı adımlar atıyorlar" diye konuştu.

Kuru incir sezonu açılış töreninin geleneksel hale gelmesini istediğini ifade eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Bu töreni bir başlangıç olarak görüyorum. Bu törenin geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum. Tarlada ürettiğimizle karnımızı doyururuz. Tesiste işlersek zenginleşiriz. Bu tür tesislerin sayısının artırılarak ilimizin gıda ambarı olacağına inanıyorum. Afiyetle yiyelim ve afiyetle yedirelim" ifadelerini kullandı.

"TMO ile Tariş İncir Birliği arasında protokol imzalandı"

Açılış töreninde konuşma yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç gerekli görüldüğü takdirde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin incir alımı yapacağını açıklayarak, "Türkiye kuru incir ihracatında birinci sırada. Aydın ilimiz 373 bin dekarda yaptığı üretim ile Türkiye'deki incirin yüzde 61,4'ünü tek başına üretmektedir. İncir yetiştiriciliği 16 bin aileye gelir kapısı olmuştur. 2019 yılında kuru incir ve yaş olarak yaklaşık 268 milyon dolarlık incir ihracatı yapılmıştır. Tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 1,6'sı incirden gelmektedir. 2020 yılının ilk yarısında ise 134 ülkeye gerçekleştirilen 605 milyon dolarlık kuru meyve ihracatının 92 milyon dolarını incir tek başına karşılamaktadır. İncir katma değerli bir üründür. Japonya'ya incir ihracatı kapsamında Mart 2020 tarihi itibariyle çalışmaları başlattık. Bu kapsamda Japon tarafı detaylı bir bilgi talebinde bulundu. Amacımız Aydın İncirini dünyada tatmayan kalmasın. Bu yıl iklimsel faktörlere bağlı olarak bazı bölgelerde rekolte kısmen etkilendi. Elde edilen veriler neticesinde 2020 yılı Ege Bölgesi kuru incir rekoltesinin 85 bin 585 ton olacağı öngörülmektedir. Bizde elimizdekinin kıymetini çok iyi biliyor. Üretimi desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Son 18 yılda üreticilerimize ciddi destek ve hibeler veriyoruz. Mazot, gübre, organik, desteği veriyoruz. Aydın'da 50 projeye 22 milyon destek verdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile üreticinin yanındayız. İncir rekoltesi 85 bin 585 ton olacağını bekliyoruz. Geçen yıl TMO olarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez kuru incir alım fiyatı A4 kalite olarak 16 lira olarak açıkladık. Cumhurbaşkanımız kuru incir alımı için TMO'yu görevlendirildi. TMO şu andaki fiyatları izlemeye devam edecek. Şayet fiyatlar çiftçi memnuniyetsizliğine sebep olacak bir noktaya gelirse TMO hemen devreye girecek ve alım yapmaya başlayacaktır. Geçen yıl olduğu gibi Tariş ile işbirliğine gidildi. Bugün burada bir protokolü imzalayacağız. TMO, 14 Eylül'den itibaren Nazilli ve Germencik'te gerekirse incir alacak" dedi.

Aydın'ın, Türkiye'nin önemli ürünlerinin yetiştirildiği illerden birisi olduğuna dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da incir sezonunun hayırlı olması dileyerek "Aydın tarım potansiyeli yüksek bir şehir. İncirde de sadece Türkiye'de değil dünyada birinciyiz, İl genelinde 16 bini aşkın çiftçimiz incir üretimi yapıyor. Özellikle bölgemizde incir üretiminde her geçen gün yeni çalışmalar ortaya konmaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TMO ile Tariş İncir Birliği arasında kuru incir alım protokolü imzalandı. Törenin ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve törene katılanlar tarafından, Aydın Ticaret Borsası tarafından yapılan Soğuk Hava Deposu gezilerek incelemelerde bulunuldu.

Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve davetliler katıldı.

Aydın, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ege Bölgesi kuru incir rekoltesi 85 bin 585 ton olarak açıklandı - Son Dakika Ekonomi

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