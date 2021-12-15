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EGE BÖLGESİ'NDE YILBAŞI ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI - Son Dakika

EGE BÖLGESİ'NDE YILBAŞI ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI

15.12.2021 11:02

EGE Bölgesi'ndeki otellerin yılbaşı için doluluk oranları, yapılan rezervasyonlarla şimdiden yüzde 90'a ulaştı.

EGE Bölgesi'ndeki otellerin yılbaşı için doluluk oranları, yapılan rezervasyonlarla şimdiden yüzde 90'a ulaştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Önümüzdeki günlerde yer kalmayacağını tahmin ediyoruz. 2019'daki kutlamalar seviyesinde bir kutlamanın olmasını bekliyoruz" dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, yılbaşı öncesi Ege Bölgesi'ndeki otellerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını belirtti. Demir, "Önümüzdeki haftaya kadar doluluğun tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Yeni yıl deyince aklımıza eğlence geliyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle yeni yılı eğlenceli karşılayamadık. Normalleşme ile birlikte genel olarak tüm Türkiye'deki tatil destinasyonlarına bir talep var. Yurt dışından da talepler oluşmaya başladı. Pandemi öncesi yılbaşı kutlamalarını çok özledik. Geçmiş yıllarda Çeşme'de açık olan restoran ve kafeler hatta sokaklar bile rezerve ediliyordu. Bu yılbaşında da aynı yoğunluğun yaşanmasını bekliyoruz. Ege Bölgesi'nde otellerdeki doluluk oranı oldukça fazla. Oteller yüzde 90 oranında dolmuş durumda. Rezervasyonlar oldukça güzel gidiyor" diye konuştu.

'ALAÇATI SOKAKLARINDA YILBAŞI KUTLAMAK MODA OLDU'

Çeşme ilçesindeki yılbaşı hazırlıklarına değinen Demir, "Pandemi öncesi Alaçatı sokaklarında yılbaşını kutlamak oldukça güzel bir atmosferdi. Çeşme'deki otellerde hazırlıklar şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Rezervasyonlar oldukça iyi. Çeşme yılbaşı ışıklandırmaları ile ağaçlarıyla yeni yıla hazırlanıyor. Alaçatı sokaklarında yılbaşı kutlamak moda oldu. Bu yıl da geçmiş dönemi aratmayacak bir yılbaşı kutlamasına Çeşme hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Yılbaşında pandemi öncesi yıllarda yaşanan yoğunluğun tekrarlanacağını tahmin ettiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Kısıtlama anlamında herhangi bir değişiklik olmazsa Türkiye'nin en çok özlenen destinasyonlarından biri olan Çeşme'de güzel bir yılbaşını kutluyor olacağız. Önümüzdeki günlerde yer kalmayacağını tahmin ediyoruz. Şu ana kadarki rezervasyon açılımları, bunu gösteriyor. Yılbaşında otellerimiz genellikle bir ay önceden doluyordu. Bu yılbaşında da aynı yoğunluğun yaşanacağını tahmin ediyoruz. 2019'daki kutlamalar seviyesinde olmasını bekliyoruz."

EGE BÖLGESİ'NDE YILBAŞI ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI
EGE BÖLGESİ'NDE YILBAŞI ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI
EGE BÖLGESİ'NDE YILBAŞI ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI
EGE BÖLGESİ'NDE YILBAŞI ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI
EGE BÖLGESİ'NDE YILBAŞI ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI
EGE BÖLGESİ'NDE YILBAŞI ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI
EGE BÖLGESİ'NDE YILBAŞI ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI
EGE BÖLGESİ'NDE YILBAŞI ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI
EGE BÖLGESİ'NDE YILBAŞI ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI
EGE BÖLGESİ'NDE YILBAŞI ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI

Yılbaşı, Pandemi, Çeşme, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EGE BÖLGESİ'NDE YILBAŞI ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EGE BÖLGESİ'NDE YILBAŞI ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI - Son Dakika
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