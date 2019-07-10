Ege'nin saklı körfezi: Saros - EDİRNE

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi, kültür ve inanç turizminde söz sahibi kentin turizm çeşitliğine de katkı sağlıyor.

SALİH BARAN - Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi, kültür ve inanç turizminde söz sahibi kentin turizm çeşitliğine de katkı sağlıyor.

Sahili bulunmasına rağmen bu yönüyle öne çıkmayan Edirne, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin en temiz körfezlerinden Saros'u sınırlarında barındırıyor.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda, güneyinde Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri, kuzeyinde ise Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleriyle çevrelenen Saros, kendi kendini temizleyebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Yayla, Enez, Erikli, Danişment, Mecidiye, Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde dikkati çeken Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların dinlence merkezleri arasında yer alıyor.

Dünyanın önemli rüzgar sörfü alanlarından Saros Körfezi, 144 çeşit balık, 80'e yakın deniz bitkisine ev sahipliği yapmasıyla dalış için de vazgeçilmeyen rotalar arasında bulunuyor.

Geçen ay, su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve su altı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık bir deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılan, 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve daha önce oluşturulan yapay resifler, bölgeyi daha da cazip hale getiriyor.

Edirne'ye 150, istanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki körfez, kamp turizmiyle de öne çıkıyor.

Saros'taki turizm çeşitliliği

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin sadece kültür, tarih ve inanç turizminde değil deniz, agro (tarım) ve su sporları turizminde de ziyaretçilerine önemli alternatifler sunduğunu söyledi.

Ege'nin kuzeyindeki sınırlarda eşsiz sahillere sahip Edirne'nin, İstanbul'a yakınlığıyla önemli bir dinlence alanı olduğuna işaret eden Hacıoğlu, "Edirne Selimiye'den, Kakava'dan, Kırkpınar'dan ibaret tahayyül edilir, oysa Edirne'nin Saros Körfezi'ne 76 kilometre sınırı var. Burası hem deniz hem yelken hem dalış turizmi açısından öne çıkarken, bölgedeki köylerde agro turizmi ve ekoturizmin en güzeli yaşanmaktadır." dedi.

Hacıoğlu, Edirne'nin pek çok turizm çeşitliliğinin aynı anda yaşanabildiği ender şehirlerden olduğunu kaydetti.

"İstanbul'a huzurla dönerler"

Kısa yoldan deniz, kültür, tarih, su sporları, gastronomi arayanların İstanbul'dan rotayı Saros'a çevirmesi gerektiğini ifade eden Hacıoğlu, Edirne'ye gelmenin, İstanbul'da ilçeler arasında gitmekten daha kolay olduğuna değindi.

Hacıoğlu, Edirne'ye geleceklerin birbirine çok yakın alanlarda turizm çeşitlerinin birçoğunu yapabileceğini bildirerek, "Saros, İstanbul için bulunmaz bir nimet. İstanbul'dan yola çıkan bir aile, çok kısa sürede Saros'a gelir, en güzel, en organik köy kahvaltısını yapar, denizine girer, dalış, yelken merakı varsa bu sporları yapar, akşam yemeğinde balık yiyerek İstanbul'a huzurlu şekilde dönebilir." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine izin verdi

Son dakika! Trump'ın "Aptal" dediği büyükelçi istifa etti

Almanya Başbakanı Merkel, kameralar önünde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi

AYM Ali İsmail'le aynı sokakta dövülen Doğukan Bilir için kararını verdi: Dayak değil eziyet