Ege Üniversitesi çift diploma programıyla Azerbaycan'a açıldı - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversiteleriyle Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) arasında ziraat mühendisliği alanında yürütülen "Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı" ile bilim ihraç eder konuma ulaştıklarını ifade etti.

Budak, AA muhabirine, akademik işbirliği görüşmelerinde bulunmak üzere Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Caferov'un misafiri olarak üniversitelerinden bir heyetle bu ülkede temaslarda bulunduklarını belirtti.

Üniversiteleriyle ADAU arasında bir yıl önce ziraat mühendisliği alanında "Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı" protokolünün imzalandığını kaydeden Budak, öğretim üyelerinin Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesine üçer aylık periyotlarla giderek oradaki öğrencilere eğitim verdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Budak, şöyle konuştu:

"Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi öğrencileri, eğitimlerinin sonunda hem kendi üniversitelerinden hem de Ege Üniversitesinden diploma alarak mezun olacaklar. Bu modelle üniversitemiz bilim ihraç eden bir nitelik kazanmış durumda. Uluslararası alanda uygulanan çift diploma programlarından farklı olan bu model, Türk yükseköğretimi için bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Örnek alınacağını düşündüğüm bu modeli önümüzdeki yıllarda daha da geliştireceğiz."

Çift diploma programı kapsamında üniversitelerinden 11 akademisyenin eğitim verdiğini, bu yıl 120 öğrencinin programa dahil olduğunu ifade eden Budak, Azerbaycan'da tarımsal Ar-Ge konusunda da projeler yürütüleceğini sözlerine ekledi.