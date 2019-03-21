Son Dakika Haberleri: Ege Üniversitesi Hastanesinde Yangın Paniği

Ege Üniversitesi Hastanesinde Yangın Paniği

18 dakika önce

İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisinde çıkan yanığın paniğe neden oldu.

Ege Üniversitesi Hastanesinde Yangın Paniği, System.String[]
İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisinde çıkan yanığın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle acil servisteki hastalar tahliye edilirken can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın, saat 23.00 sularında Ege Üniversitesi Çocuk Acil Servisinin ardından bulunan diyaliz bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden görevliler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sebebiyle çocuk bölümündeki hastalar ve refakatçiler tedbir amaçlı dışarıya çıkarılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, hasta çocuklar ve aileler büyük bir panik yaşadı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının söndürülesinin ardından hasta çocuklar ve aileleri yeniden hastaneye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oto Hırsızlığı Operasyonunda Duvardaki "Ben Hırsız" Resmi Şaşırttı Otomobilden Düşüp Bariyere Çarpan 4 Yaşındaki Çocuğun Bacağı Koptu NBA Yıldızı, "Yumurta Çocuk" Yazılı Ayakkabıyla Maça Çıktı! Fatih Terim, TFF'den Alacağı Tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağışlayacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 00:38:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege Üniversitesi Hastanesinde Yangın Paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]