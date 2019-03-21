Ege Üniversitesi Hastanesinde Yangın Paniği
18 dakika önce
İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisinde çıkan yanığın paniğe neden oldu.
İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Acil Servisinde çıkan yanığın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle acil servisteki hastalar tahliye edilirken can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.
Yangın, saat 23.00 sularında Ege Üniversitesi
Çocuk Acil Servisinin ardından bulunan diyaliz bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden görevliler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sebebiyle çocuk bölümündeki hastalar ve refakatçiler tedbir amaçlı dışarıya çıkarılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, hasta çocuklar ve aileler büyük bir panik yaşadı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının söndürülesinin ardından hasta çocuklar ve aileleri yeniden hastaneye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:20 Kaynak: İHA
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