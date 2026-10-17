Ege Üniversitesi’nde gece yarısı köpekler toplatıldı! Hayvanseverler tepkili - Son Dakika
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Ege Üniversitesi’nde gece yarısı köpekler toplatıldı! Hayvanseverler tepkili

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İzmir’de Ege Üniversitesi kampüsünde yaşayan yaklaşık 200 sahipsiz köpek, gece saatlerinde çevik kuvvet ekiplerinin eşlik ettiği operasyonla toplandı. Köpeklerin götürülmesine karşı çıkan öğrenciler ve hayvan hakları savunucuları ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

İzmir’deki Ege Üniversitesi kampüsünde bulunan yaklaşık 200 sahipsiz köpek, çevik kuvvet ekipleri eşliğinde toplandı. Köpeklerin götürülmesini engellemek isteyen öğrenciler ve hayvanseverler, güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

KÖPEKLERİN TOPLATILMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Gece saatlerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, kampüsteki köpeklerin alınmasına karşı çıkan öğrenciler ile hayvanseverler müdahaleye tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından olay, üniversite öğrencileri ve hayvanseverler arasında protesto çağrılarına yol açtı.

BELEDİYE BİNASINA YÜRÜDÜLER

Köpeklerin toplatılmasına tepki gösteren İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları ve destekçileri, Bornova Büyükpark’taki Hükümet Konağı önünde bir araya geldi. Grup, buradan Bornova Belediye Binası’na yürüyerek uygulamayı protesto etti.

Eylemciler, kampüsteki köpeklerin akıbetinin açıklanmasını ve hayvanların nereye götürüldüğüne ilişkin bilgi verilmesini istedi.

KÖPEKLERİN AKIBETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Hayvan hakları savunucuları, öğrencilerin uzun süredir bakımını üstlendiği köpeklerin gece saatlerinde toplatılmasına tepki gösterdi. Köpeklerin hangi tesise götürüldüğü ve sağlık durumlarının ne olduğuna ilişkin açıklama yapılması çağrısında bulundu.

Olayla ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Ege ÜniversitesiHayvan HaklarıYerel HaberlerSokak KöpeğiGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Sarı Serkan Sarı:
    Kampüs mu barınak mi iyi sacmaladiniz 2 1 Yanıtla
  • SONER MENGEŞ SONER MENGEŞ:
    Niye tepkililer bizde seviyoruz hayvanları ama sabah işe ve okula gidenler ne yapsın Mersin'in Tarsus ilçesindeyim vallahi sabah 8 10 tane sabahın köründe millete saldırıyorlar o çocukları görseniz habire yol degistiyorlar 2 1 Yanıtla
  • Murat Yağız Murat Yağız:
    Tamam da 200 köpek nedir ya ? 2 1 Yanıtla
  • fazicik fazicik:
    protesto edenlerle 200 kopegi bi araya biraksak kim kimi isirirsa 1 0 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Bunların Hepsine birer tane verin evlerinde baksınlar 1 0 Yanıtla
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