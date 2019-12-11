Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uçak Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uçak Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uçak Açıklaması

7 saat önce

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Yaş meyve sektöründe Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya pazarları önemli hale geldi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uçak Açıklaması, System.String[]

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Yaş meyve sektöründe Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya pazarları önemli hale geldi. Yeni açıklanan URGE projesi katılımcısı firmaların hedef olarak Çin, Güney Kore, Malezya ve Singapur'u belirleyeceğini düşünüyorum." dedi.

Uçak, Ege İhracatçı Birlikleri binasında düzenlediği basın toplantısında, 2016-2019 döneminde yaş meyve sebze sektöründe uygulanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projesi'nin özellikle kiraz ve üzümde önemli başarıları beraberinde getirdiğini söyledi.

Bunun devam olarak iki yeni URGE projesine başlandığını belirten Uçak, kiraz, üzüm ve nar ile işlenmiş meyve sebze ürünlerine yönelik bu projelerde 31 firmanın katılımcı olarak yer aldığını bildirdi.

İhtiyaç analizlerinin ardından 2020 yılı için katılımcı firmalarla tanıtım ve pazarlama faaliyetine başlayacaklarını dile getiren Uçak, şunları kaydetti:

"Özellikle yaş meyve sektöründe Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya pazarı önemli hale geldi. 2019 yılında Çin'e kiraz ihracatımız başladı. Güney Kore'ye de deneme sevkiyatları gerçekleşti. URGE katılımcısı firmalarımızın ağırlıklı olarak Çin, Güney Kore, Malezya, Singapur gibi pazarları hedef olarak belirleyeceğini düşünüyorum.

Bu ülkelere hava kargo ile ihracat maliyetlerini düşürmek için de çalışmalar yapıyoruz. Şu an itibarıyla hava kargo ihracatımız 20 milyon dolara ulaştı, bu projeyle bunu daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz."

Uçak, işlenmiş ürünlerde de firmaların ABD ve AB pazarlarına alternatifler arayacağını, burada da Hindistan, Çin, Kanada, Meksika gibi pazarların potansiyel arzettiğini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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