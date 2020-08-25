Eğilspor 3 yılda profesyonel liglere çıkmayı hedefliyor
İş adamlarından oluşan yönetimi ile çıktığı yolda geçen sezon Diyarbakır 2. Amatör Liginden şampiyon olarak 1. Amatör Ligine yükselen Eğilspor, 3 yıl içerisinde profesyonel liglere çıkmayı hedefliyor.
İş adamlarından oluşan yönetimi ile çıktığı yolda geçen sezon Diyarbakır 2. Amatör Liginden şampiyon olarak 1. Amatör Ligine yükselen Eğil spor, 3 yıl içerisinde profesyonel liglere çıkmayı hedefliyor.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bugünlerde derin bir spor heyecanı yaşanıyor. Geçen sezon iş adamı Zeynel Yüce başkanlığında kurulan Eğilspor, ilk yılında şampiyonluk yaşayarak 2. Amatör Liginden 1. Amatör Ligine yükseldi. İş adamlarından oluşan yönetimin hedefi 3 yıl içerisinde üst üste şampiyonluklar yaşayarak ilk kez profesyonel lige yükselmek. Kulüp Başkanı Yüce, kaliteli transferler yaparak iyi bir kadro kuracaklarını ve amaçlarının peygamberler şehri Eğil'in turizmde olduğu gibi sporda da parlayan yıldız haline getirmek olduğunu kaydetti. Başkan Yüce, "Güçlü bir yönetime sahibiz. Yönetimimizde Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Murat Aksu, Diyarbakırspor'un profesyonel liglerde uzun yıllar futbol şube sorumluluğunu yapan Salih Akçadağ gibi tecrübeli yöneticiler var. Bu yola çıkış nedenimiz memleketimize karşı vefa borcumuzu ödemek. 3 yıllık hedef belirledik ve profesyonel lige yükselmek istiyoruz. Her yıl bir lig çıkmak üzere aşama aşama ilerleyeceğiz. Sportif başarının yanı sıra ilçemize tesis kazandırmaya da çalışıyoruz. İyi bir alt yapı inşa edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 12:24
Kaynak: İHA
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