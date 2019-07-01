Son Dakika Haberleri: Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti yöneticisi aranıyor (2)
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Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti yöneticisi aranıyor (2)

52 dakika önce

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIIsparta'nın Gelendost ilçesinde, dün Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra ortadan kaybolan AK Parti'li İlçe Yöneticisi Murat Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Eğirdir Gölü'nde kaybolan AK Parti yöneticisi aranıyor (2), System.String[]

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Isparta'nın Gelendost ilçesinde, dün Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra ortadan kaybolan AK Parti'li İlçe Yöneticisi Murat Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler saat 18.30 sıralarında Murat Satılmış'ın cansız bedenini kıyıya çıkardı. Arama çalışmalarını Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da gelerek bölgede takip etti. Murat Satılmış'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga konuldu.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:47 Kaynak: DHA
Murat Satılmış, Eğirdir Gölü, Gelendost, AK Parti, Güncel
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