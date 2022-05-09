Eğirdir Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

09.05.2022 21:07
Eğirdir Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, kontrolden çıkıp Eğirdir Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, kontrolden çıkıp Eğirdir Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Akpınar Köyü Kavşağı eski Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi karşısında meydana geldi. Konya'dan Isparta'ya seyir halindeki Berke Öztürk (23) yönetimindeki otomobil, kavşağa geldiği sırada kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, Eğirdir Gölü'ne uçtu. Sürücü Berke Öztürk çevreden yetişenlerin yardımı ile gölden çıkarıldı. Otomobilde bulunan Gülçin Özden (19) ise kaza sırasında savrularak göl kenarındaki kayalıkların üzerine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Gülçin Özden ile Berke Öztürk, Isparta SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Eğirdir Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Eğirdir Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Eğirdir Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Eğirdir Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Otomobil, Isparta, Eğirdir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eğirdir Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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