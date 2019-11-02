Son Dakika Haberleri: Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge Toplantısı
Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge Toplantısı

Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge Toplantısı

6 saat önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Şiddete kaymadık, vandalizmin içinde yer almadık, sendikacılığı korsan gemilerin limanı, köhne zihniyetlerin sopası haline dönüştürenlerin düştüğü açmazın ve aymazlığın içine düşmedik.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Şiddete kaymadık, vandalizmin içinde yer almadık, sendikacılığı korsan gemilerin limanı, köhne zihniyetlerin sopası haline dönüştürenlerin düştüğü açmazın ve aymazlığın içine düşmedik." dedi.

Yalçın, Isparta'da düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sendika olarak çeyrek asrı geride bıraktıklarını söyledi.

Memur-Sen'in önemli bir sendika olduğunu belirten Yalçın, "Başladığımız noktadan geldiğimiz zamana, yaşadığımız ana baktığımızda çok önemli bir mesafeyi almış durumdayız. Yarına ilişkin daha sağlam, daha organize, daha senkronize olma noktasında hızla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.

Sendika olarak hiçbir zaman milletle ters düşmediklerini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim derdimiz millet, bizim kendimiz millet, bizim işimiz millet. Öyleyse biz milletle kavga etmeyiz, edemeyiz. Biz millete hizmet ederiz. Bizim evimize götürdüğümüz ekmeğe halel gelmemesinin, ekmeğin helal olmasının yolu, millete hakkıyla hizmet etmek ve evimize götürdüğümüz ekmeği helal ettirmekten geçiyor. Biz, millete karşı borçlu bir kitleyiz. Bizim işimiz millet. Biz, millete hizmet edeceğiz ki ekmeğimizi helal edelim."

Yalçın, "Hiçbir zaman kaldırım taşı sökmedik, esnafın camını kırmadık, durup dururken hiç kimsenin aracına zarar vermedik. Şiddete kaymadık, vandalizmin içinde yer almadık, sendikacılığı korsan gemilerin limanı, köhne zihniyetlerin sopası haline dönüştürenlerin düştüğü açmazın ve aymazlığın içine hiçbir zaman düşmedik. Çünkü Memur-Sen olarak, kuruluşumuzda bir entelektüel dokunuş var." dedi.

Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge Toplantısı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:58 Kaynak: AA
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