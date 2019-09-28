Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir- Sen'den İl Müdürü Çelik'e ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

Eğitim Bir- Sen'den İl Müdürü Çelik'e ziyaret

18 dakika önce

Eğitim Bir-Sen Bilecik İl Temsilciliği üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyarette bulundu.

Eğitim Bir- Sen'den İl Müdürü Çelik'e ziyaret, System.String[]

Eğitim Bir-Sen Bilecik İl Temsilciliği üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyarette bulundu.


Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile belirten İl Müdürü Çelik, konuklarına teşekkür etti. Ziyaret esnasında kentin eğitim faaliyetlerine yönelik yapılması hedeflenen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz ve Yönetim Kurulu üyeleri 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ülke, gençler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni etti. - BİLECİK

Eğitim Bir Sen, Ramazan Çelik, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat'ta bir okulda okul müstahdemi asılı bulundu, okul tatil edildi
Soma'da 75 kişilik geçici işe 700 başvuru Öğrenci velisi, okulda 30 yıllık öğretmene saldırdı Nagehan Alçı ile ceza hukukçusu birbirine girdi, modaretör yayını kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 13:23:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir- Sen'den İl Müdürü Çelik'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]