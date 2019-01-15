Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir-Sen Yönetimi Müdür Alagöz ile Bir Araya Geldi

Eğitim Bir-Sen Yönetimi Müdür Alagöz ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Ali Deniz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile bir araya geldi.

Eğitim Bir-Sen Yönetimi Müdür Alagöz ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Ali Deniz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e eğitime bakış 2018 Raporu ile beraber MEB 2023 Vizyon Belgesi üzerinde Eğitim Bir -Sen Adıyaman Şubesi olarak gerçekleştirdikleri çalıştaya ait değerlendirme ve öneri raporu sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini dile getiren Eğitim Bir- Sen ve Memur -Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, değerlendirme ve öneri raporunun saha çalışmaları esnasında eğitim çalışanlarının fikirlerinden derlendiğini ayrıca şube bünyesinde her eğitim kademesi ve okul türünden öğretmen ve idarecilerin katılımıyla oluşturulan on ayrı komisyon tarafından özenle hazırlandığını belirtti.

Eğitim Bir -Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, 18 ana başlık ve alt başlıklarla beraber kapsamlı düşünülen raporun ilimizin ve ülkemizin 2023 eğitim vizyonuna yönelik ciddi katkılar sağlayacağını düşündüklerini söyleyerek, " Bizim işimiz de gücümüz de eğitimdir. Bu ilin eğitimine katkı sunacak her türlü çabayı önemsiyoruz, bu hususta ter akıtmaktan onur duyuyoruz. MEB 2023 Eğitim Vizyonuna yerel bir bakış açısıyla ilimizde gerçekleştirilen çalışmaları kapsayan, ihtiyaçları belirleyerek çözüm önerileri sunan, uygulamalardaki farklılıkları ve yapılacak çalışmaları içeren bu rapor, bizzat sahadan derlendiği için önemlidir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sendikal çalışmalarda yeni yönetim kurulunuza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Eğitim Bir- Sen'in çalışmalarını yakından takip ettiğini, söz konusu raporun yapılacak çalışmalarda değerlendirileceğini belirten Alagöz, "Bu kapsamlı çalışmada emeği geçen tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

Ali Deniz, Adıyaman, Alagöz, Eğitim Bir Sen, Güncel
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