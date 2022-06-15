Eğitim Sen Açıkladı: ODTÜ Rektörlüğü İki Araştırma Görevlisini Görevden Uzaklaştırdı

Eğitim-Sen, ODTÜ Rektörlüğü'nün iki araştırma görevlisini gerekçe göstermeden görevden uzaklaştırdığını duyurdu.

Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi, Eğitim-Sen üyeleri araştırma görevlileri Sibel Bekiroğlu ve Mehmet Mutlu'nun herhangi bir gerekçe gösterilmeden ODTÜ Rektörlüğü tarafından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Eğitim-Sen'in konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklaması şöyle:

"10 Haziran günü gerçekleştirilmek istenen Onur Yürüyüşü'nü bahane ederek kampüse kolluk kuvvetlerini sokan ve ODTÜ emekçilerinin polis tarafından korkunç bir şiddet görmesine, onlarca öğrencinin darp edilerek gözaltına alınmasına neden olan ODTÜ Rektörlüğü hukuksuz eylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Daha önce ODTÜ emekçilerini ve öğrencilerini defalarca hedef gösteren kayyum rektörlük, şimdi de üyelerimiz ve eski işyeri temsilcilerimiz Sibel Bekiroğlu ve Mehmet Mutlu'yu herhangi bir gerekçe göstermeksizin görevden uzaklaştırdı. Kayyum olarak atandığı günden itibaren 'keyfiyet' ve 'baskı' ODTÜ Rektörünün yönetim politikası halini almıştır. Akademinin zayıf karnı olan araştırma görevlilerine saldırarak niyetini açık etmiştir. Kampüslerimizde nefes dahi almamıza tahammülü olmayan, sırtını iktidara yaslamış bu hukuksuzluk karşısında üyelerimizi ve ODTÜ emekçilerini yalnız bırakmayacağız."