Eğitim Vizesi Krizi: Öğrenciler Hayallerini Kayıp Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eğitim Vizesi Krizi: Öğrenciler Hayallerini Kayıp Ediyor

24.06.2025 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışı eğitim vizelerindeki gecikmeler, Türk öğrencilerin kayıtlarını kaçırmasına yol açıyor.

(İSTANBUL) - Türkiye'den yurt dışına eğitim için başvuran binlerce öğrenci, vize süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kalıyor. Eğitim vizelerinde yaşanan randevu krizleri ve bürokratik engeller, Erasmus ve yüksek lisans öğrencilerinin kayıtlarını kaçırmasına yol açıyor. Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği (YEDAB), eğitim vizelerindeki sistemsel sorunlara dikkati çekerek, yetkililerden acil çözüm talep etti.

Türkiye'den yurt dışında eğitim almak isteyen binlerce öğrenci, eğitim vizelerinde yaşanan sistemsel aksaklıklar nedeniyle hayallerinden uzaklaşıyor. Erasmus, lisans ve yüksek lisans programlarına kabul edilen çok sayıda öğrenci, uzun süredir devam eden vize randevusu sorunları, aylar süren bekleme süreleri ve aracı kurumlarla yaşanan iletişim eksiklikleri nedeniyle üniversite kayıtlarını kaçırıyor, uçuşlarını iptal etmek zorunda kalıyor. Bu durum, öğrencilerin bir yılını kaybetmesine yol açarken, Türkiye'nin uluslararası temsiliyet gücüne de azaltıyor.

Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği, yurt dışında eğitim görmek isteyen ve vize sorunlarıyla karşılaşan Türkiye'deki öğrencilerin yaşadığı zorluklara dikkati çeken bir basın açıklaması yaptı. "Gençler geleceklerini bekletmek zorunda kalmasın" başlığı ile yayınlanan açıklamada, "Bu durum artık münferit bir aksaklık değil, sistemsel bir krizdir" ifadelerine yer verildi.

YEDAB'ın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'den yurt dışında eğitim görmek isteyen binlerce öğrenci, uzun süredir eğitim vizelerindeki gecikmeler, randevu sistemlerindeki tıkanıklıklar ve resmi aracı kurumlarla yaşanan iletişim sorunları nedeniyle eğitim haklarına erişimde büyük zorluklar yaşamaktadır. Öğrenciler; Erasmus, lisans ve yüksek lisans kabul belgelerine sahip olmalarına rağmen, aylar süren bekleme süreçleri yüzünden kayıtlarını kaçırmakta, uçuşlarını iptal etmekte ve çoğu zaman hayalini kurdukları üniversiteye başlayamadan bir yıl kaybetmektedir. Vize süreçlerinde yaşanan bu problemler nedeniyle pek çok öğrenci eğitimlerine hala başlayamamıştır ya da başvurularının sonucunu beklerken kayıt haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya gelmiştir. Bu durum artık münferit bir aksaklık değil, sistemsel bir krizdir.

Vize sorunları bir gelecek sorunudur

Almanya, İtalya ve birçok Avrupa ülkesinde öğrenci vizelerinde randevu almakta zorluk, 2 ila 4 ay süren uzun bekleme süreleri, resmi aracı kurumlara ulaşılamaması, evrak süreçlerindeki belirsizlikler yaygın bir şekilde yaşanmaktadır. Oysa bu öğrenciler yalnızca bireysel hayallerini değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alandaki temsil gücünü, kültürel diplomasi kapasitesini ve akademik köprülerini taşımaktadır.

Öğrenciler sürecin dışında kalıyor

Her yıl yaklaşık 10 bin Türk öğrencinin Erasmus programına kabul edildiğinin vurgulayan YEDAB, Almanya'ya yılda 18 bini aşkın öğrenci, İtalya'ya ise yaklaşık 6 bin öğrenci eğitim amacıyla başvurmaktadır. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı vize randevu sorunları sebebiyle sürecin dışında kalmaktadır."

Eğitim hakkı bürokraside kaybolmamalı

Öğrencilerin daha fazla mağduriyet yaşamaması için Türkiye'deki yetkilileri çağrı yapılan açıklamada, çözüm önerileri de şöyle sıralandı:

-Eğitim vizeleri önceliklendirilmelidir. Buradaki sorun personel eksikliği ise giderilmelidir.

-Vize aracı kurumlarının kapasitesi artırılmalıdır.

-Öğrenciler ve veliler bu konuda sosyal medya iletişim kanallarından haklarını aramalıdırlar.

-Dış İşleri Bakanlığı ve Erasmus yöneten ulusal ajanslar ve buna bağlı tüm aracı kurumlar konu olan ülkelere bildiri geçmelidirler.

Tek amaçlarının gençlerin geleceğe vize sistemlerinde takılı kalmaması olduğunu vurgulayan YEDAB, "Asıl gayemiz Türkiye'nin başarılı, çalışkan ve umut vadeden öğrencilerinin yurt dışı eğitim hayallerine erişimini sağlamak. Gençlerin geleceği vize sistemlerinde takılı kalmasın. Onlar yalnızca birey değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası yüzü, kültürel elçileri ve akademik temsilcileridir. Bu noktada tüm yetkililerden anlayış ve sorumluluk bekliyor, kısa sürede çözüm üretileceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Vizesi Krizi: Öğrenciler Hayallerini Kayıp Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:56:55. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitim Vizesi Krizi: Öğrenciler Hayallerini Kayıp Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.