Son Dakika Haberleri: Eğitimci Yazar Saygın'dan Öğrenci ve Velilere Seminer

Eğitimci Yazar Saygın'dan Öğrenci ve Velilere Seminer

4 dakika önce

AMASYA(AA) - Suluova Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ilçe temsilciliği iş birliğinde eğitimci yazar Oğuz Saygın tarafından öğrenci ve velilere seminer verildi.

Eğitimci Yazar Saygın'dan Öğrenci ve Velilere Seminer, System.String[]
AMASYA(AA) - Suluova Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ilçe temsilciliği iş birliğinde eğitimci yazar Oğuz Saygın tarafından öğrenci ve velilere seminer verildi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerin açılışında, güçlü Türkiye'nin geleceğini hazırlamak için nitelikli ve yetkin bir gençlik yetiştirmek zorunda olduklarını söyledi.

Yapılacak tüm çalışma ve hizmetlerin yarının sahipleri gençlere yönelik olması gerektiğini vurgulayan Üçok, "Gençlere yapılan yatırım asla boşa gitmez. En büyük zenginlik ve sermaye gençliktir. Belediye olarak ilçe genelinde gençlere yönelik birçok hizmet ve yatırım yaptık. Yeni dönemde de yeni hazırladığımız projeleri hayata geçireceğiz." dedi.

TÜGVA Suluova temsilcisi Ahmet Gençalioğlu de TÜGVA'nın dünyada iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesli yetiştirme amacıyla kurulduğunu anlattı.

Daha sonra Oğuz Saygın tarafından öğrencilere "hedef belirleme ve sonuç alma", velilere ise "etkili iletişim ve insanları tanıma" konulu sunum yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:12 Kaynak: AA

Oğuz Saygın, Suluova, Türkiye, Güncel
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