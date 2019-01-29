Son Dakika Haberleri: Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu: "Çocuklarımız Duyduklarını Değil, Gördüklerini Yapıyor"

Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu: "Çocuklarımız Duyduklarını Değil, Gördüklerini Yapıyor"

1 saat önce

"Bilinçli Aile, İdeal Toplum" söyleşileri kapsamında Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Başakşehirliler büyük ilgi gösterdi.

Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu:

Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu:

"Çocuklarımız duyduklarını değil, gördüklerini yapıyor"

Başakşehir Belediyesi'nin "Mutlu Aile, Mutlu Çocuklar" seminerinde konuşan Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu, "Ailenin insan yetiştirme merkezi. Çocuklar kulaklarından değil, gözlerinden eğitiliyorlar. Yani çocuklarımız duyduklarını değil, gördüklerini yapıyorlar. Onun için anne-babalar çocuklarına örnek olmak mecburiyetinde" dedi.

Eğitimci – Yazar Vehbi Vakkasoğlu'nun mutlu bir aile yaşamı için önemli tavsiyelerde bulunduğu seminerde, 'Huzurlu bir aile hayatı nasıl tesis edilir?' , 'Çocuklar ailelerinden ne bekler?', 'Ebeveynler nasıl davranmalı?' gibi konular masaya yatırıldı.

"Duyduklarını değil gördüklerini yapıyorlar"

Ailenin insan yetiştirme merkezi olduğunu belirten Eğitimci Vakkasoğlu, "Bu da söyleyerek olmaz. Çünkü çocuklar kulaklarından değil, gözlerinden eğitiliyorlar. Yani çocuklarımız duyduklarını değil, gördüklerini yapıyorlar. Onun için anne-babalar çocuklarına örnek olmak mecburiyetinde" diye konuştu.

"Evlilik kalıp değil, kalp işi"

Aile kurumunun günümüzde bir şirket gibi algılandığını dile getiren Vakkasoğlu, "Evlilik, kalbine karşı bir kalbi bulma sanatıdır. Peki, günümüzde böyle mi? Değil. Hâlbuki evlilik kalıp değil, kalp işidir. Fizikler uygundur belki ama karakterler uyuşuyor mu? Bunlara bakılması lazım. Efendimiz, Hz. Muhammed (sav) 'Bir kadın, şu dört şey için nikâhlanır: Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Siz dindar olanını alın, eliniz dert görmez.' Hadis-i Şerif'i ile bizlere bin 400 yıl öncesinden ölçüyü vermiş" değerlendirmesinde bulundu. Katılımcıların sorularına yanıtlar bulduğu seminer, Vakkasoğlu'nun kitaplarını imzalamasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:09 Kaynak: Bültenler

Başakşehir Belediyesi, Anne, Vehbi Vakkasoğlu, Güncel
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