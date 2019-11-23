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Eğitimciler, öğretmenlere yönelik şiddeti kınadı

6 saat önce

Eğitimciler Birliği Sendikası Niğde Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hasan Orhan, öğretmenlere yönelik şiddeti protesto etti.

Eğitimciler Birliği Sendikası Niğde Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hasan Orhan, öğretmenlere yönelik şiddeti protesto etti.

Orhan, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimciler olarak seslerinin duyulmasını, mesleklerinin daha fazla örselenmemesini istediklerini söyledi.

Şiddet olaylarıyla toplumsal değerlerin erozyona uğradığını belirten Orhan, "İnsana saygı azalıyor, hürmet yerini şiddete bırakıyor. Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyor." dedi.

Eğitimciler, öğretmenlere yönelik şiddeti kınadı

Eğitimciler Birliği Sendikası, Memur Sen, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:19 Kaynak: AA
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